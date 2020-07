Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Tobias Kircher konnte die zweite Stelle im Sturmzentrum des SC Riessersee besetzt werden.

Der gebürtige Starnberger kam in der letzten Saison auf insgesamt 35 Einsätze und hatte am Ende 26 Scorerpunkte auf seinem Konto gesammelt. In der Meisterrunde punktete der 24jährige in 15 Begegnungen regelmäßig und erzielte dabei sechs Treffer und war an sieben weiteren Torerfolgen direkt beteiligt.

„Letzte Saison hatte Tobi viel Pech mit Verletzungen, wurde dadurch ausgebremst. Aber spätestens in der Meisterrunde haben wir gesehen, dass er für das Team trotz seines jungen Alters eine wichtige Säule darstellt. Wir freuen uns, dass er bei uns bleibt und hoffen, dass er in der neuen Saison von Verletzungen verschont bleibt und dann sein ganzes Potential ausschöpfen kann“, so Trainer Kink.