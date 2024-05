Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Heilbronner Falken konnten den 25-jährigen Angreifer Thore Weyrauch, der auch schon über DEL2-Erfahrung verfügt, für die kommende Saison unter Vertrag nehmen.

Der nächste Neuzugang der Heilbronner Falken ist fix. Von den Saale Bulls Halle aus der Oberliga Nord wechselt Center Thore Weyrauch ins Unterland.

Während seiner Zeit im Jugendleistungsbereich war der ehemalige Juniorennationalspieler überwiegend für den Krefelder EV im Einsatz, bevor er für ein Jahr in den USA in einer Juniorenliga aktiv war. Der Einstieg in den Seniorenbereich gelang dem sowohl in der Offensive als auch in der Defensive einsetzbaren Weyrauch in der Oberliga Nord bei den Hannover Indians, bei denen er in seinem ersten Jahr als „Rookie of the Year“ ausgezeichnet wurde. Nach drei Jahren am Pferdeturm zog es den nunmehr 25-jährigen Linksschützen in die DEL2 zu den Eispiraten aus Crimmitschau und anschließend für die vergangenen beiden Saisons zu den Saale Bulls Halle. In 111 Spielen für die Saalestädter, in denen er flexibel eingesetzt wurde, kam Thore Weyrauch auf 75 Punkte (25 Tore / 50 Assists).

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Thore ist ein junger deutscher Center, der Tore schießt und wichtige Zweikämpfe um den Puck gewinnt. Er ist groß gewachsen, körperlich stark und kann zudem auch gut in der Defensive spielen. Wir sind froh, dass wir ihn für die Falken gewinnen konnten.“

Thore Weyrauch: „Ich freue mich sehr, dass ich künftig für die Falken auf Torejagd gehen werde, habe enorme Lust auf die neue Saison und auf die zahlreichen Fans in der Eishalle.“