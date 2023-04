Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Passau Black Hawks haben Thomas Vogl als neuen Cheftrainer für die Oberliga-Saison 2022/23 verpflichtet.

Der 46-jährige gebürtige Landshuter war von 2008 bis 2012 als Verteidiger bei den Black Hawks tätig. In den vier Spielzeiten absolvierte Vogl 192 Spiele und verbuchte 163 Scorerpunkte für die Habichte. Seit 2013 ist Thomas Vogl bereits als Trainer tätig. In der Bayernliga war der ehrgeizige Trainer für Dorfen und Erding als Cheftrainer im Einsatz. In der Saison 2018/19 war er in der Oberliga beim EHC Waldkraiburg verantwortlich. In der abgelaufenen Saison war Thomas Vogl gemeinsam mit Thomas Daffner als Trainer der U-20-DNL-Mannschaft des EV Landshut tätig.



„Wir bekommen mit Thomas Vogl einen Trainer, der bereits viel Erfahrung im Seniorenbereich gesammelt hat. Dazu ist Thomas der Typ Trainer, der auch mit jungen Spielern sehr gut und gerne arbeitet. Hinzu kommt ein sehr gutes Netzwerk, welches im Eishockey sehr wichtig ist“, sagt der Sportliche Leiter Christian Zessack über die Verpflichtung von Thomas Vogl.