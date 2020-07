Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Thomas (21) und Anton Radu (25) verlängern gleich zwei weitere Akteure bei ihrem Heimatclub SC Riessersee.

Die Gebrüder Radu sind bereits seit 2018 in der ersten Mannschaft der Weiß-Blauen und gehen damit in ihre dritte gemeinsame Saison beim SC Riessersee. Trainer Kink betont: „Unser Hauptaugenmerk liegt auf einem Gerüst von möglichst vielen einheimischen und jungen Spielern und wir freuen uns, dass die Radu-Brüder in der nächsten Saison unseren Weg wieder mitgehen werden. Thomas hat sich aus unserer Sicht sehr gut weiterentwickelt und zeigte seine Qualitäten in der Defensive als auch in der Offensive. Ein echter Allrounder. Toni ist ein Powerforward, arbeitet hart und er geht dahin wo es weh tut.“