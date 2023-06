Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Heilbronner Falken verstärken sich für die kommende Saison mit Thomas Supis. Der 31-jährige Verteidiger unterschrieb einen Einjahresvertrag in der Käthchenstadt.

Supis spielte die letzten beiden Jahre bei den Hannover Scorpions in der Oberliga Nord, für die ihm in 94 Spielen 79 Punkte gelangen. Die vier Jahre zuvor war der Linksschütze für Ravensburg und Dresden in der DEL2 aktiv und verfügt zudem über fünf Jahre DEL-Erfahrung. In der höchsten deutschen Spielklasse lief er für die Eisbären Berlin und die Krefeld Pinguine auf. Während dieser Zeit spielte er ebenso einige Spiele auf Leihbasis in der DEL2 und für FASS Berlin in der Oberliga.



Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Thomas bringt viel DEL- und DEL2-Erfahrung mit und hat sich in den letzten zwei Jahren als Top-Offensiv-Verteidiger in der Oberliga erwiesen. Wir freuen uns sehr, dass er bald Teil unseres Teams ist.“