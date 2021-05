Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die grün-weißen „Young-Guns“ drängen nach oben: Angreifer Thomas März rückt aus dem U20-Team der Starbulls Rosenheim fest in den Kader von Headcoach John Sicinski – die Verteidiger Lukas Krumpe und Tobias Beck sowie Angreifer Marc Bosecker erhalten Perspektivverträge für die erste Mannschaft.

Der 19-jährige Angreifer Thomas März bleibt an der Mangfall und steht in der kommenden Saison 2021/2022 fix im Kader des Starbulls-Oberligateams. Die Verteidiger Lukas Krumpe und Tobias Beck sowie Angreifer Marc Bosecker erhalten Perspektivverträge für die erste Mannschaft, werden aber überwiegend im U20-Nachwuchsteam von Rick Boehm zum Einsatz kommen.

Thomas März wechselte im vergangenen Sommer aus dem Nachwuchs der Tölzer Löwen zu den Starbulls. Im Tölzer Oberland erzielte der 172 cm große Angreifer in der Saison 2019/2020 im U20-Team starke 61 Scorerpunkte in 35 Partien. Nach der Covid-19 bedingten Unterbrechung des U20-Spielbetriebs in der abgelaufenen Saison kam Thomas März insgesamt 17 mal im Starbulls-Oberligateam zum Einsatz und überzeugte dort mit viel Einsatz und Willen.

Thomas März sagt zu seinem ersten Vertrag im Seniorenbereich: „Ich bin für die Chance bei den Starbulls spielen zu dürfen sehr dankbar. Rosenheim ist für mich genau der richtige Ort, um meine ersten Schritte im Profi-Eishockey zu machen. Dabei möchte ich mich selbstverständlich durchsetzen und ein fester Bestandteil des Teams werden. Über meinem persönlichen Erfolg steht für mich aber immer die Mannschaft mit meiner Leistung weiter zu bringen und meinen Jungs in allen Spielsituationen zu helfen. Was ich unbedingt noch anmerken möchte ist der Fakt, dass die Starbulls-Familie wirklich etwas ganz Besonderes ist. Diese Stadt und dieser Verein leben einfach Eishockey und deshalb freue ich mich sehr auf die neue Spielzeit mit diesem Team. Ich durfte die Fans im Starbulls-Trikot leider noch nicht live erleben und hoffe deshalb umso mehr darauf, dass wir bald gemeinsam wieder Spiele im Stadion erleben werden.“

„Thomas März ist ein junger und sehr ehrgeiziger Stürmer, der nun aus dem Nachwuchs in die erste Mannschaft aufrücken wird. Thomas hat auf seine Chance gewartet und hat uns als seine Zeit gekommen war bewiesen, dass er in der Oberliga spielen und mithalten kann. Wie auch bei den anderen jungen Spielern wird es bei ihm viel darauf ankommen, wie hart er im Sommer trainiert und wie fit er dann in die Saison einsteigt. Mit vollem Einsatz im Sommertraining bin ich mir sicher, dass er und auch die anderen Jungs uns weiterhelfen werden“, sagt Starbulls-Trainer John Sicinski über den ersten festen Vertrag von Thomas März im Starbulls Seniorenkader.