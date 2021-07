Lesedauer: ca. 1 Minute

​Es ist eine ganz besondere Verlängerung, die der Höchstadter EC verkünden kann: Eigengewächs Thilo Grau bleibt ein Alligator und geht damit in die 14. Saison bei seinem Heimatverein.

Bereits seit 2008 spielt der 29-jährige Stürmer für die erste Mannschaft der Höchstadt Alligators und brachte es dabei auf 477 Spiele für den HEC. In der ewigen Bestenliste steht damit nur noch sein Schwager Daniel Sikorski vor ihm, doch das dürfte nicht mehr lange so bleiben, denn bereits am fünften Spieltag der neuen Saison hat Thilo Grau die Chance, der neue Spitzenreiter zu werden: „Da bin ich schon stolz drauf, so lange für meinen Verein zu spielen.“

Die letzte Saison war für ihn zwar die erfolgreichste, aber nicht die schönste Zeit beim HEC: „Der Erfolg war schon Wahnsinn, aber im Vergleich zur Bayerischen Meisterschaft oder zum Aufstieg in die Oberliga haben letztes Jahr die Fans gefehlt. Aber ich bin mir sicher, dass wir auch dieses Jahr wieder einiges zu feiern haben.“