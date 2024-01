Lesedauer: ca. 1 Minute

​Während es bei den Bayreuth Tigers im Hintergrund finanziell nicht gerade rund läuft, zeigt die Profimannschaft als Reaktion gute Effizienz. Mit einem Shutout kehrten die Tigers aus Stuttgart zurück, bleiben weiterhin im Kampf um Platz zwei der Oberliga Süd voll involviert.

Titelverteidiger Weiden löste auch das Problem in Höchstadt souverän, führt weiterhin mit zwanzig Punkten Vorsprung die Tabelle an und ist längst, auch theoretisch, für die Play-Offs qualifiziert. Dahinter ist es richtig spannend, denn die Deggendorfer, die von einer unglaublichen Verletzungswelle erfasst wurden, gewannen ihre Partie, ebenso wie die verfolgenden Teams aus Heilbronn und Bayreuth. Memmingen dagegen kann sich nach der Pleite am Bodensee von seinen Hoffnungen auf Rang vier verabschieden. Jetzt heißt es auf Riessersee aufpassen, dass nach dem Erfolg im Altmeisterderby in Füssen nur noch vier Punkte entfernt ist. Um Platz sieben fighten Höchstadt, das heute spielfreie Peiting, die überraschenden Lindauer, sowie, etwas entfernt Bad Tölz und Füssen.



Höchstadt Alligators – Blue Devils Weiden 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Tore: Höchstadt: Anton Seewald; Weiden: Fabian Voit, Daniel Bruch, Tyler McPhee-Ward

Heilbronner Falken – Tölzer Löwen 6:1 (1:1, 2:0, 3:0)

Tore: Heilbronn: Niklas Jentsch (2), Linus Wernerson Libäck, Thomas Supis, Corey Mapes, Oula Uski; Bad Tölz: Topi Piipponen

Deggendorfer SC – Passau Black Hawks 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Tore: Deggendorf: Carter Popoff (2), Rene Röthke; Passau: Liam Blackburn

Lindau Islanders – Memmingen Indians 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Tore: Lindau: Nicolas Strodel (2), Alexander Dosch, Zackary Bross, Andreas Farny; Memmingen: Edgars Homjakovs (2)

EV Füssen – SC Riessersee 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Tore: Füssen: Eetu-Ville Arkiomaa, Anton Zimmer; Riessersee: Anselm Gerg, Robin Soudek, Lubor Dibelka, Quirin Bader, Simon Mayr

Stuttgart Rebels – Bayreuth Tigers 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Tore: Stuttgart: -; Bayreuth: Robin Drothen, Andree Hult, Eetu Elo