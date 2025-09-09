Nach Ausfall von Niklas Hörmann

Tölzer Löwen verpflichten Dennis Dietmann

9.09.2025, 18:31 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Tölzer Löwen können einen Neuzugang in ihrem Kader vermelden: Dennis Dietmann verstärkt ab sofort die Defensive der Löwen. Der 23-jährige Verteidiger wird bis zum 30. November im schwarz-gelben Trikot auflaufen.

Anzeige

Grund für die kurzfristige Verpflichtung ist der verletzungsbedingte Ausfall von Niklas Hörmann, der den Löwen für mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen wird. „Der Ausfall von Niklas ist für uns sportlich wie menschlich ein schwerer Schlag. Umso wichtiger war es, die Defensive schnell zu stabilisieren. Mit Dennis haben wir mindestens für die Dauer des Ausfalls einen sehr guten Spieler zu uns lotsen können“, erklärt Fabian Schlager. Dietmann ist gebürtiger Tölzer und hat seine Ausbildung größtenteils bei seinem Heimatverein absolviert.

Die neue Nummer 52 hat trotz des jungen Alters schon reichlich Erfahrung sammeln können. Stationen bei den Bayreuth Tigers in der DEL2, sowie den Bietigheim Steelers haben den jungen Verteidiger geformt. Dietmann besticht durch sein robustes Körperspiel und die Ruhe, die er ins Spiel bringt.