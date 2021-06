Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ECDC Memmingen hat den Vertrag mit Sven Schirrmacher um ein weiteres Jahr verlängert. Der 29 Jahre alte Defensivakteur geht damit in seine zehnte Spielzeit am Hühnerberg.

Abwehrspieler Sven Schirrmacher hat seinen Vertrag beim ECDC Memmingen um ein weiteres Jahr verlängert. Der 29-jährige Verteidiger gibt damit grünes Licht für seine bereits zehnte Saison im Senioren-Team der Indians, er ist mittlerweile der dienstälteste Akteur im aktuellen Kader. Schirrmacher absolvierte in der vergangenen Runde lediglich 24 Spiele für die Indians, ehe ihn eine, mittlerweile auskurierte, Verletzung zum vorzeitigen Saisonende zwang. Sein Hauptaugenmerk wird in der Zukunft vorrangig auf der Absicherung in der Defensive liegen, eine Aufgabe, die er im letzten Jahr bereits sehr gut erfüllt hat. Mit der Erfahrung von deutlich über 200 Partien in der Oberliga, soll der gebürtige Memminger gerade für die jungen Spieler im Kader eine Führungsgrolle einnehmen und gleichzeitig als Identifikationsfigur vorangehen. Als rechtsschießender Verteidiger nimmt Schirrmacher für Trainer Waßmiller außerdem eine wichtige taktische Rolle im Kader ein. Der ECDC Memmingen freut sich, dass der Abwehrspieler seinem Heimatverein eine weitere Saison erhalten bleibt und wünscht ihm eine verletzungsfreie Spielzeit.

Stürmer Marvin Schmid hat die Verantwortlichen des ECDC Memmingen darüber informiert, dass er das Vertragsangebot der Indians nicht annehmen wird. Der 22 Jahre alte Angreifer möchte im kommenden Jahr fernab der Heimat neue Erfahrungen sammeln. Schmid kam in 37 Spielen auf 24 Punkte im rot-weißen Trikot. Er lief insgesamt in knapp drei Spielzeiten für den ECDC auf.