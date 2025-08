Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit dem 33 Jahre alten Urgestein Sven Schirrmacher kann der ECDC Memmingen die Planungen in der Defensive abschließen. Der Verteidiger geht bereits in seine 14. Saison bei den Indians, er wird in diesem Jahr wieder eine feste Rolle im Team einnehmen.

Sven Schirrmacher ist zurück: Nach zwei Jahren mit weniger Einsätzen soll der 33 Jahre alte Memminger in der kommenden Saison wieder eine größere Rolle im Team von Daniel Huhn einnehmen. Der Rechtsschütze, der insgesamt bereits 421 Mal für seine Heimatstadt auflief, trat in der letzten Zeit familien- und berufsbedingt kürzer und stand den Indians meist nur als Stand-By-Spieler zur Verfügung. Trotzdem kam er, gegen Ende der Spielzeit und in den Playoffs auf insgesamt 17 Einsätze im letzten Jahr. Nun kann Memmingens Nummer 33, auch aufgrund eines Entgegenkommens seines Arbeitgebers, wieder regelmäßiger am Großteil der Trainingseinheiten teilnehmen. Schirrmacher, der Vollzeit beschäftigt ist, dürfte somit regelmäßig zu Einsätzen in der Indianer-Defensive kommen, die aktuell sieben Spieler sowie den noch länger ausfallenden Robert Peleikis umfasst.

Der Sportliche Leiter Sven Müller sagt: „Die erneute Zusage von Sven freut uns sehr. Er war bereits seit längerem eingeplant, durch den Ausfall von Robert Peleikis erhält er aber gleich noch mehr Verantwortung bei uns. Als erfahrener Spieler aus Memmingen wird er unserem Team sehr guttun.“

Währenddessen ist beim ECDC auch der Vorverkauf für sämtliche Vorbereitungsspiele in der Alpha-Cooling-Arena am Hühnerberg gestartet. Die Tickets für die Partien gegen Ravensburg und Bad Nauheim (beide DEL2) sowie gegen Bregenzerwald und Kitzbühel können zu vergünstigten Preisen erworben werden. Ebenfalls gestartet ist der offizielle Vorverkauf für das Eröffnungsspiel der Oberliga Süd. Dieses findet dieses Jahr, einen Tag vor dem eigentlichen Saisonbeginn, am 18. September in Memmingen statt. Zu Gast bei den Indians sind dann die Erding Gladiators, ein neues Gesicht in der Liga. Tickets sind online erhältlich, auch Dauerkarten können weiterhin erworben werden.