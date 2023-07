Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Stuttgart Rebels haben Ravil Khaidarov als Trainer verpflichtet. Der 56-jährige wird die Mannschaft ab der neuen Saison trainieren, wenn Stuttgart nach 17 Jahren wieder in der Oberliga vertreten sein wird.

Gleichzeitig wird Jakob Vostarek, der die Mannschaft in den letzten Jahren in der Regionalliga aufgebaut und zweimal zur Vizemeisterschaft gebracht hat, die Aufgabe des Sportlichen Leiters übernehmen.



Geboren wurde Ravil Khaidarov 1966 in Russland. Dort spielte er vor allem für Dynamo Moskau, bevor es ihm nach dem Fall des Eisernern Vorhangs nach Deutschland zog. Nach einer Saison bei den Kölner Haien wechselte er nach Freiburg – und wurde dort zur Legende: in 550 Spielen für die Wölfe erzielte er 323 Tore. Nach dem Ende seiner Karriere als aktiver Spieler wechselte er dort in die Trainerlaufbahn und übernahm das Training des Nachwuchses.

2021 zog es ihn dann in sein Heimatland als Headcoach des Zweitligisten Toros Neftekamsk. Bei seiner ersten Station als Profitrainer erreichte er in beiden Jahren das Playoff-Viertelfinale. Auf seinen persönlichen Wunsch hin wurde das Engagement nach zwei Jahren und damit ein Jahr früher als vertraglich vereinbart beendet. Nun kehrt Ravil Khaidarov nach Deutschland zu seiner Familie zurück.