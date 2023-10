Lesedauer: ca. 1 Minute

​Riesenjubel im Schwabenland. Aufsteiger Stuttgart Rebels konnte seinen bisher guten Leistungen bestätigen und besiegte im Kellerduell der Oberliga Süd die Passau Black Hawks nach Penaltyschießen.

Da verblasste sogar der klare Erfolg der Weidener in Garmisch, und weil Verfolger Heilbronn sich eine Niederlage beim zweiten DEL2-Absteiger Bayreuth leistete, haben die Oberpfälzer jetzt schon sechs Punkte Vorsprung. Freude in Deggendorf, denn der DSC konnte somit den Rückstand auf Heilbronn egalisieren. Bayreuth und Peiting gewannen, sind jetzt an Memmingen, das spielfrei war, dran. Dahinter, ab Platz acht, den jetzt Höchstadt innehat, tat sich, vom Stuttgarter Sieg abgesehen, nichts, so dass sich im Ranking nichts änderte.



Bayreuth Tigers – Heilbronner Falken 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Tore: Bayreuth: Andree Hult, David Stach; Heilbronn: Tim Detig

SC Riessersee – Blue Devils Weiden 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Tore: Riessersee: Alec Zawatsky; Weiden: Luca Gläser, Kurt Davis, Vladislav Filin, Tomas Rubes

Deggendorfer SC – EV Füssen 6:2 (2:2, 3:0, 1:0)

Tore: Deggendorf: Carter Popoff (2), Curtis Leinweber, Lukas Miculka, Thomas Greilinger, Petr Stloukal; Füssen: Eetu-Ville Arkiomaa, Leon Sivic

Tölzer Löwen – EC Peiting 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

Tore: Bad Tölz: Reto Schüpping, Marc Schmidpeter; Peiting: Dennis Krutsch, Marco Niewollik, Marc Besl

Lindau Islanders – Höchstadt Alligators 5:4 (2:0, 2:1, 0:3, 1:0) n.P.

Tore: Lindau: Nicolas Strodel (3), Zachary Kaiser; Höchstadt: Sergei Topol, Jari Neugebauer, Michail Guft-Sokolov, Anton Seewald

Stuttgart Rebels – Passau Black Hawks 5:4 (0:1, 3:1, 1:2, 1:0) n.P.

Tore: Stuttgart: Matthew Pistilli (2), Jannik Herm (2), Michael Fink; Passau: Nicolas Sauer, Marc Zajic, Colin Campbell, Jakub Cizek