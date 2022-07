Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die HC Landsberg Riverkings besetzen ihre zweite Kontingentstelle mit dem US-Amerikaner Steven Ipri. Der 24-jährige Stürmer wechselt von den Wichita Thunder aus der ECHL an den Lech.

Zuvor stand er vier Jahre für die Meryhurst University in der höchsten nordamerikanischen College Liga NCAA auf dem Eis. Dort wurde er 2018 ligenweiter Rookie des Monats. Steven Ipri kommt mit der Empfehlung eines Punkteschnitts von 0,61 pro NCAA-Spiel nach Landsberg. Insgesamt erzielte er dort in 92 Spielen 56 Punkte bevor er, zum Ende der letzten Saison und nach Beendigung des Studiums für drei Spiele in die ECHL wechselte.

Teammanager Michael Oswald: „Wir wollen uns dieses Jahr auch im Sturm gezielt verstärken. Steven spielt dabei als Importspieler natürlich eine zentrale Rolle. Er ist unser Wunschkandidat, deshalb sind wir froh, dass die Verpflichtung geklappt hat. Steven kann sowohl scoren, als auch mannschaftsdienlich nach hinten arbeiten. Er ist zwar nicht der größte Spieler, gleicht dies aber mit viel Tempo und Einsatz mehr als aus. Wir haben Steven im bisherigen Austausch als überaus netten professionellen Sportler kennengelernt. Unsere Kontakte in die USA haben bestätigen diesen Eindruck durch die Bank. Er wird uns sicher richtig weiterhelfen.“

Coach Sven Curmann: „Wir wollen in der kommenden Saison mit viel Speed und Einsatz nach vorne spielen, ohne dabei die Defensive zu vernachlässigen. Als guter wendiger Skater mit viel Überblick fürs Spiel und gutem Schuss ist Steven Ipri da genau der Richtige. Er hat bisher gezeigt, dass er die wichtigen Punkte für sein Team erzielen kann, ich denke er wird dies auch hier bei uns umsetzen. Ich freue mich auf die Arbeit mit ihm.“