Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Das nächste Talent mit großem Potenzial für die Starbulls Rosenheim: Der 21-jährige Nicolas Cornett wechselt vom DEL2-Team des EC Bad Nauheim an die Mangfall und geht ab der kommenden Spielzeit im grün-weißen Starbulls Dress auf Torejagd.

Talentiert, hungrig und hoch motiviert – diese Adjektive passen perfekt auf Nicolas Cornett, den jüngsten Neuzugang im Starbulls-Team für die Saison 2021/2022. Der 1,81 Meter große Nicolas Cornett gilt als vielversprechendes Talent und konnte trotz seinem jungen Alter von erst 21 Jahren bereits viel Erfahrung in der zweithöchsten deutschen Spielklasse (DEL2) sammeln.

„Ich freue mich riesig auf die Möglichkeit in Rosenheim spielen zu dürfen und dort den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen. Die Gespräche mit den Verantwortlichen verliefen sehr positiv und ich bin absolut davon überzeugt, dass die Starbulls der richtige Schritt für mich sind. Ich denke wir werden in der kommenden Saison eine sehr gute Mannschaft aufs Eis bringen und gute Chancen haben, weit oben mitzuspielen“, sagt Nicolas Cornett nach der Vertragsunterschrift an der Mangfall.

Nicolas Cornett stammt aus dem Nachwuchs des EHC 80 Nürnberg und wechselte im Jahr 2013 in die Talentschmiede der Eisbären Juniors Berlin. Innerhalb von zwei Spielzeiten erzielte Cornett in 68 Spielen insgesamt 20 Tore und legte 30 weitere Treffer für seine Teamkollegen auf. In dieser Zeit wurde der gebürtige Nürnberger auch für vier Partien in die DEB U16-Nationalmannschaft berufen.

Im Sommer 2016 wechselte der 82 Kilogramm schwere Angreifer ins DNL bzw. U20-Team der Kölner Junghaie. Auch dort zeigte der hart arbeitende Angreifer starke Leistungen und avancierte zu einem Leistungsträger seiner Mannschaften. Innerhalb von drei Spielzeiten (2016 – 2019) gelangen dem Linksschützen in 123 Partien in Summe 29 Tore und 45 Vorlagen. 2018 wurde Cornett trotz starker Konkurrenz zum „Nachwuchsspieler des Jahres“ bei den Junghaien gekürt.

Durch eine bestehende Kooperation der Kölner Junghaie mit dem DEL2-Team der Löwen Frankfurt bestritt Cornett in der Saison 2018/19 auch 23 Partien in der Mainmetropole. Am Ende der Play-offs feierte Cornett im Alter von nur 19 Jahren den DEL2-Meistertitel mit den Löwen.

Seine starken Leistungen in dieser Zeit blieben natürlich auch vom Deutschen Eishockey Bund nicht unentdeckt und so wurde der vielseitig einsetzbare Angreifer folgerichtig für das DEB U20-Nationalteam berufen.

Im Jahr 2019 lotste Christof Kreuzer, damaliger Cheftrainer des EC Bad Nauheim, Nicolas Cornett in die hessische Kurstadt. Cornett, dessen sportliches Vorbild Patrice Bergeron (NHL-Spieler der Boston Bruins) ist, erzielte in seinen beiden Jahren bei den Roten Teufeln in 103 Partien vier Tore und legte neun weitere Treffer für seine Teamkollegen auf.

„Nicolas Cornett ist ein junger und sehr talentierter Spieler, der für seine weitere Entwicklung mehr Eiszeit und Verantwortung braucht. Diese Chance wollen wir ihm bieten und wir sind davon überzeugt, dass er sie mit seiner starken Arbeitsauffassung auch nutzen wird. Nicolas ist sehr kampfstark, gibt niemals eine Scheibe verloren und wird mit seiner Spielart viel Leben und Energie in unser Spiel bringen. Seine angestammte Position des Mittelstürmers verleiht uns in diesem Bereich mehr Kadertiefe, aber Nicolas ist auch flexibel einsetzbar, was ihn für uns noch wertvoller macht“, sagt John Sicinski, Cheftrainer der Starbulls, über seinen Neuzugang Nicolas Cornett.