​Absolute Höchstspannung, aber auch torreiche Kantersiege. Die Oberliga Süd hatte an diesem Freitag wieder einmal alles zu bieten. Gleich zweimal musste das Penaltyschießen bemüht werden. Dabei gewannen die Weidener auch beim SC Riessersee mit 2:1, holten in Garmisch in den letzten acht Begegnungen gleich fünf Siege.

Auch Memmingen musste in das Glücksschießen, konnte aber gegen die Islanders das Match für sich entscheiden. Damit festigten die Indians erst einmal Platz sieben. Ebenfalls Hochspannung pur gab es in Füssen zu sehen, wo im Kampf der Altmeister die Starbulls knapp die Nase vorn hatten. Freude in Deggendorf. Nach fünf Heimniederlagen in Folge gegen die Löwen, der letzte Sieg mit 3:2 datierte vom Dezember 2015, konnte wieder ein Erfolg gefeiert werden. Das war auch wichtig, denn Verfolger Riessersee hat trotz der Niederlage gegen Weiden immer noch zwei Nachholspiele, kann sich bis auf fünf Punkte dem DSC nähern. Wieder im Lot scheinen die Alligators zu sein, die den Passauern die höchste Heimniederlage seit dem Dezember 2021 bescherten. Damals verloren die Black Hawks mit 2:10, und wer war der Übeltäter: Genau. Höchstadt. Keine Chance hatten die Klosterseer gegen den Traditionsverein aus Peiting. Der ECP gewann zum fünften Mal hintereinander in Grafing, kassierte seine letzte Niederlage dort mit 1:6 im Oktober 2014.



SC Riessersee – Blue Devils Weiden 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) n.P.

Tore: Riessersee: Aziz Ehliz; Weiden: Edgars Homjakovs, Tomas Rubes

EV Füssen – Starbulls Rosenheim 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

Tore: Füssen: Bauer Neudecker (2), Janne Seppänen; Rosenheim: Aaron Reinig, Dominik Kolb, Mike Glemser, Maximilian Vollmayer

Deggendorfer SC – Tölzer Löwen 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Tore: Deggendorf: Curtis Leinweber, Petr Stloukal, Rene Röthke; Bad Tölz: Tyler McPhee-Ward

Passau Black Hawks – Höchstadt Alligators 1:7 (1:4, 0:1, 1:2)

Tore: Passau: Carter Popoff; Höchstadt: Jari Neugebauer, Eetu-Ville Arkiomaa, Philip Stobbe, Martin Vojcak, Maximilian Miller, Dmitrij Litesov, Anton Seewald

Memmingen Indians – Lindau Islanders 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0) n.P.

Tore: Memmingen: Maximilian Menner, Christopher Kasten, Linus Svedlund; Lindau: Alexander Dosch, Skyler Pacheco

EHC Klostersee – EC Peiting 2:8 (0:5, 1:2, 1:1)

Tore: Klostersee: Felix Kaller, Vili Vesalainen; Peiting: Felix Beauchemin-Brassard (2), Thomas Heger (2), Quirin Spies, Niklas Greil, Marco Niewollik, Marc Besl