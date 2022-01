Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das war eine recht klare Sache. Die drei Topteams der Oberliga Süd hatten alle Heimspiele und sie gingen durchweg als Sieger vom Eis. Nur Tabellenführer Weiden musste Überstunden leisten, sprich in die Overtime gehen, wo es schließlich noch zu einem 4:3 gegen den Deggendorfer SC langte.

Ganz anders Rosenheim. Die Starbulls schossen den Gegner vom Bodensee regelrecht ab und machten es erstmals gegen die Islanders zweistellig. Bisher war ein 7:1 vom Januar 2020 das höchste Ergebnis. Und es waren die ersten elf Tore seit dem September 2005, als man gegen die Eisbären Berlin Juniors 11:2 gewann. Die drittplatzierten Memminger mühten sich gegen den EC Peiting, gewannen am Ende aber verdient. Der Heimsieg war der vierte in Folge gegen die Peitinger. Im Augenblick stehen die Indians punktgleich mit Rosenheim auf Rang drei, haben aber zwei Spiele mehr auf dem Konto, so dass der Rosenheimer Vorsprung beim Punktquotienten volle 0,166 Punkte beträgt.



Blue Devils Weiden – Deggendorfer SC 4:3 (1:0, 2:3, 0:0, 1:0) n.V.

Tore Weiden: Dennis Thielsch, Martin Heinisch, Jay Luknovsky, Dominik Müller; Deggendorf: Thomas Greilinger, Rene Röthke, Thomas Pielmeier

Memmingen Indians – EC Peiting 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Tore Memmingen: Jaroslav Hafenrichter, Matej Pekr (2), Donat Peter; Peiting: Simon Maier, Maximilian Söll

Starbulls Rosenheim – Lindau Islanders 11:1 (3:1, 5:0, 3:0)

Tore Rosenheim: Alexander Hölle (2), Maximilian Brandl (2), Dominik Kolb, Marc Schmidpeter (2), Maximilian Vollmeyer, Zackary Phillips (3); Lindau: Damian Schneider