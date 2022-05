Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Starbulls Rosenheim gehen auch in der kommenden Saison mit dem Torhüter-Duo Christopher Kolarz und Andreas Mechel ins Rennen. Luca Endres kommt als Torhütertrainer zurück.

Die Starbulls Rosenheim gehen mit dem altbekannten Torhüter-Duo in die neue Saison 2022/23. Der 30-jährige Andreas Mechel hatte vor der abgelaufenen Saison einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben. Bei dem 21-jährigen Christopher Kolarz steht nun auch fest, dass er per Förderlizenz von RedBull München weiterhin den Starbulls zur Verfügung steht. In der abgelaufenen Saison belegte das Torhüter-Duo innerhalb der Oberliga Süd die Plätze drei und vier mit Blick auf den Gegentorschnitt.

Andreas Mechel und Christopher Kolarz werden in Ihrer Weiterentwicklung von Luca Endres unterstützt. Der 23-jährige Endres, welcher selbst drei Jahre das Tor der Starbulls gehütet hat, kommt zurück. Allerdings nicht als Torhüter, sondern als Trainer für diesen Bereich. Endres wird bei den Starbulls alle Torhüter von der ersten Mannschaft bis hin zum Nachwuchs betreuen. Dabei bekommt er natürlich Unterstützung von Sigi Harrer, der bereits viele Jahre für den Verein tätig ist.

Trainer Pasanen äußert sich wie folgt zu seinem Torhüter-Duo: „Wir haben definitiv zwei Torhütern, bei denen ich weiß, dass man sich auf sie verlassen kann. Nichts desto trotz ist es immer wichtig hier auch eine Weiterentwicklung zu erkennen. Daher ist es aus meiner Sicht von großer Bedeutung, dass der Verein dies auch mit der Stelle eines Torhüter-Trainers unterstützt.“

Sportkoordinator Häusler ergänzt: „Wir haben ein Torhüter-Duo, dass sich in der gesamten Liga wohl kein zweites Mal finden lässt. Auf dieser Basis gilt es bei beiden nun die letzten Prozent in der Weiterentwicklung rauszukitzeln. Hier sind wir froh mit Luca den passenden Mann gefunden zu haben. Er hat sich die vergangenen Jahre enorm fortgebildet und in seiner Persönlichkeit weiterentwickelt. Mit ihm können wir auf dieser Position ein Konzept für die nächsten Jahre entwickeln. Zugleich kann er weiterhin auf die Erfahrung von Sigi Harrer Bezug nehmen, der sich mit 67 Jahren und einer herausragenden Arbeit einen schrittweisen Rückzug mehr als verdient hat.“