​Die kurze Verschnaufpause hinterließ in Weiden keine Spuren. Die Blue Devils führen die Oberliga Süd weiterhin mit zehn Punkten Vorsprung an, auch weil sich die Starbulls in Lindau auf eine Verlängerung einließen.

Eine kritische Situation, denn das Verfolgertrio, bestehend aus Deggendorf, Höchstadt und Riessersee, hinterließ keine Spuren, konnte den Rückstand etwas verkürzen. Eventuell wäre aus dem Trio noch ein Quartett geworden, aber Peiting kassierte eine vermeidbare Niederlage in Passau und muss nun seine Verfolgerambitionen etwas zurückstellen. Der Sieg über Peiting war für Passau wichtig, denn Verfolger Memmingen hat noch zwei Nachholspiele, könnte an den Drei-Flüsse-Städtern schnell vorbeiziehen. Für Füssen war die klare Heimklatsche gegen Riessersee unglücklich, denn bei einem Heimsieg hätte man sogar Memmingen überholen können. Die letzten drei unterlagen sämtlichst, wobei Lindau noch, obwohl acht Punkte Rückstand auf Landsberg, drei Spiele Rückstand hat, so dass sich in dieser Situation noch etwas tun kann.



Passau Black Hawks – EC Peiting 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

Tore: Passau: Yuma Grimm (3), Jakub Bitomsky; Peiting: Thomas Heger (2)

Tölzer Löwen – Höchstadt Alligators 4:5 (2:1, 2:2, 0:2)

Tore: Bad Tölz: Dillon Eichstadt, Nicklas Huard, Philipp Schlager, Ludwig Nirschl; Höchstadt: Jari Neugebauer, Dominik Zbaranski, Klavs Planics, Martin Kokes, Anton Seewald

Deggendorfer SC – EHC Klostersee 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Tore: Deggendorf: Thomas Greilinger (3), Curtis Leinweber (2), Petr Stloukal; Klostersee: Marc Bosecker

Lindau Islanders – Starbulls Rosenheim 2:3 (1:0, 1:2, 0:0, 0:1) n.P.

Tore: Lindau: Raphael Grünholz, Arturs Sevchenko; Rosenheim: Norman Hauner (2), Maximilian Vollmayer

EV Füssen – SC Riessersee 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)

Tore: Füssen: Ondrej Zelenka; Riessersee: Tobias Kircher, Robin Soudek, Veit Oswald, Felix Linden, Lubor Dibelka, Sebastian Cimmerman

Landsberg Riverkings – Blue Devils Weiden 0:9 (0:2, 0:1, 0:6)

Tore: Landsberg: -; Weiden: Chad Bassen (2), Neal Samanski, Adam Schusser, Kurt Davis, Moritz Schug, Edgars Homjakovs, Tomas Rubes, Dennis Thielsch