​War das schon eine Vorentscheidung in der Oberliga Süd? Die Weidener Blue Devils werden ungläubig nach Rosenheim geschaut haben, denn während sie ihren 14. Sieg in Folge einsackten, unterlagen die favorisierten Starbulls im Süd-Spitzenspiel Verfolger Höchstadt.

Damit haben die Weidener schon acht Punkte Vorsprung, aber auch Rosenheim hat acht Punkte Vorsprung vor Höchstadt. Die Alligators führen ein breites Mittelfeld an. Direkter Verfolger waren die heute spielfreien Riesserseer. Dahinter, punktgleich Deggendorf, dass die wieder aufstrebenden Memminger knapp niederhielt. Peiting hätte auch aufholen können, leistete sich aber auch eine unnötige Niederlage in Landsberg. Der Abwärtstrend von Bad Tölz hält an. Wenige Wochen nach dem 1:4 gab es auch in der zweiten Partie in Füssen eine Niederlage, wenn auch mit 4:5 nach Verlängerung relativ knapp. Hinter Bad Tölz Passau und Memmingen. Auf den Plätzen 10 bis 14 befinden sich Landsberg, Füssen, Lindau und Klostersee.



Starbulls Rosenheim – Höchstadt Alligators 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)

Tore: Rosenheim: Manuel Strodel, Stefan Reiter; Höchstadt: Klavs Planics, Jakob Fardoe, Anton Seewald

EV Lindau Islanders – Blue Devils Weiden 1:5 (0:4, 0:0, 1:1)

Tore: Lindau: Marc Hofmann; Weiden: Neal Samanski (2), Luca Gläser, Moritz Schug, Dennis Thielsch

Deggendorfer SC – ECDC Memmingen Indians 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Tore: Deggendorf: Curtis Leinweber, Lukas Miculka, Petr Stloukal; Memmingen: Marcus Marsall, Tim Gorgenländer

EV Füssen – Tölzer Löwen 5:4 (1:0, 3:3, 0:1, 1:0) n.V.

Tore: Füssen: Bauer Neudecker (2), Pius Seitz, Julian Straub, Tobias Baader; Bad Tölz: Christoph Fischhaber, Nicklas Huard, Tyler McPhee-Ward, Ludwig NIrschl

HC Landsberg Riverkings – EC Peiting 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Tore: Landsberg: Jason Lavallee, Adriano Carciola; Peiting: Louis Postel

Passau Black Hawks – EHC Klostersee 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Tore: Passau: Brett Schäfer, Jakub Cizek, Jakub Bitomsky; Klostersee: Marc Bosecker, Raphael Kaefer