​Die Kulisse hatte die Spitzenbegegnung der Oberliga Süd in der Deggendorfer Festung an der Trat auch redlich verdient. 2.152 Fans waren gekommen und sie sahen einen Vorgeschmack auf die baldige Play-Off-Runde, jedoch garniert mit einem Gästesieg, der am Ende etwas glücklich ausfiel.

Damit zementierten die Starbulls ihren zweiten Platz, von dem sie wahrscheinlich nicht mehr runterkommen, denn auch wenn Weiden seine zweite Saisonniederlage kassierte, haben die Oberpfälzer immer noch 13 Punkte Vorsprung. Bei den Blue Devils spielte übrigens Neuzugang Roman Kechter mit und führte sich mit einem Tor auch sofort stark ein. Deggendorf muss sich jedoch etwas vor Riessersee vorsehen. Der Altmeister kanterte im Verfolgerduell Höchstadt nieder und macht sich jetzt wohl alleine auf die Verfolgung des DSC. Peiting gewann in Füssen und hatte die Punkte auch bitter nötig, denn jetzt scheint deren Verfolger, Vizemeister Memmingen endlich in Tritt gekommen zu sein. Und die Indians haben auf Peiting noch zwei Spiele aufzuholen. Füssen musste nach der Heimpleite gegen Peiting auch noch Memmingen vorbeiziehen lassen, steht jetzt auf Rang acht und hat die Tölzer Löwen im Nacken. Ohne jede große Bedeutung fanden die Spiele der letzten vier in der Tabelle statt. Während sich Klostersee den einen Punkt nach Overtime gegen Lindau redlich verdiente, hatten die Verteidiger in Passau sich wohl frei genommen. 13 Tore in einer Begegnung sieht man auch nicht so häufig mehr wie früher.



Deggendorfer SC – Starbulls Rosenheim 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Tore: Deggendorf: Rene Röthke; Rosenheim: Manuel Edfelder, Marius Möchel

SC Riessersee - Höchstadt Alligators 8:0 (1:0, 5:0, 2:0)

Tore: Riessersee: Ulrich Maurer (2), Alexander Höller (2), Thomas Schmid, Robin Soudek, Sam Verelst, Simon Mayr; Höchstadt: -

Memmingen Indians – Blue Devils Weiden 5:3 (2:1, 1:2, 2:0)

Tore: Memmingen: Maximilian Menner, Milan Pfalzer, Sergei Topol, Matej Pekr, Jaroslav Hafenrichter; Weiden: Roman Kechter, Tomas Rubes, Dennis Thielsch

EV Füssen – EC Peiting 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)

Tore: Füssen: Ondrej Zelenka, Jere Helenius, Janne Seppänen; Peiting: Felix Beauchemin-Brassard, Tobias Beck, Andreas Feuerecker, David Miller, Manuel Bartsch

Passau Black Hawks – Landsberg Riverkings 5:8 (2:1, 0:4, 3:3)

Tore: Passau: Raul Jakob, Carter Popoff, Yuma Grimm, Jakub Cizek, Jakub Bitomsky; Landsberg: Nicolas Strodel (3), Florian Stauder (2), Adriano Carciola, Patrik Rypar, Manuel Malzer

EHC Klostersee – Lindau Islanders 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) n.V.

Tore: Klostersee: Mathias Baumhackl; Lindau: Vincenz Mayer, Arturs Sevchenko