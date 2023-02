SCR gewinnt in Deggendorf – Tölz in Lindau in der Overtime erfolgreich

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im Spitzenspiel ohne eigenen Treffer. Für die Blue Devils Weiden, die sich am Freitag die Meisterschaft der Oberliga Süd endgültig sicherten, werden ungute Erinnerungen wach. Das letzte Spiele ohne Torerfolg war in den letztjährigen Play-offs gegen die beiden Nordvertreter Erfurt (0:2) und Indians (0:3). Aber in diesem Jahr soll alles anders laufen, am besten mit einem Aufstieg abgeschlossen werden.

Da Starbulls Rosenheim das gleiche Ziel haben, war dieses Spiel schon einmal als Vorgeschmack auf die kommenden Play-Offs zu sehen. Für die Vizemeisterschaft brauchen die Starbulls, die am Wochenende ohne Gegentreffer blieben, aus vier Spielen zwei Punkte. Das sollte möglich sein. Etwas anders sieht es zwischen Deggendorf und Riessersee aus. Mit dem Erfolg beim DSC haben die Garmischer zu verstehen gegeben, dass sie Platz drei noch nicht aus den Augen verloren haben. Und noch ein Akteur ist mit im Spiel: Höchstadt. Für die Alligators ist Platz drei illusorisch, aber nicht Platz vier. Das klingt verständlich, würden die Höchstadter doch dann dem letztjährigen Play-Off-Killer Hannover Indians aus dem Weg gehen und sich mit Hamburg messen. Bei einem zusätzlichen Heimspiel eine attraktive Alternative. Auch um Platz sechs geht es noch hoch her. Memmingen hätte Peiting am Sonntag überholen können, ließ sich aber von Höchstadt abblitzen, muss jetzt am Dienstag im Nachholspiel in Landsberg punkten. Als es spannend wurde, war die gute Form der Passauer wieder passe. Noch haben sie fünf Spiele Zeit aufzuholen, aber bei sieben Punkten auf Bad Tölz muss schon eine komplette Siegesserie her. Ansonsten bleibt es bei einem Dreikampf um Platz acht zwischen Füssen, Lindau und Bad Tölz. Hier trennen nur vier Punkte die Kontrahenten, so dass noch alles möglich ist.



Starbulls Rosenheim – Blue Devils Weiden 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Tore: Rosenheim: Brad McGowan, Norman Hauner; Weiden: -

Deggendorfer SC – SC Riessersee 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1) n.P.

Tore: Deggendorf: Petr Stloukal, Rene Röthke; Riessersee: Ulrich Maurer (3)

Memmingen Indians – Höchstadt Alligators 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)

Tore: Memmingen: Sergei Topol, Maximilian Menner; Höchstadt: Jari Neugebauer, Leon Schuster, Philipp Stobbe, Eetu-Ville Arkiomaa

Lindau Islanders – Tölzer Löwen 5:6 (2:2, 2:1, 1:2, 0:1) n.P.

Tore: Lindau: Martin Mairitsch (2), Vincenz Mayer, Alexander Dosch, Florian Lüsch; Bad Tölz: Dillon Eichstadt (2), Ludwig Nirschl (2), Anton Engel, Erik Gollenbeck

Passau Black Hawks – EV Füssen 3:6 (1:3, 0:2, 2:1)

Tore: Passau: Zachary Dybowski (2), David Routa; Füssen: Bauer Neudecker (3), Janne Seppänen (2), Leon Dalldush,

EHC Klostersee – Landsberg Riverkings 5:3 (2:3, 1:0, 2:0)

Tore: Klostersee: Jordan Stallard, Lynnden Pastachak, Johannes Kroner, Marinus Kritzenberger, Vili Vesalainen; Landsberg: Frantisek Wagner, Adriano Carciola, Christopher Mitchell