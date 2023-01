Memmingen überrascht mit Sieg in Weiden

​An der Spitze der Oberliga Süd wird es wieder enger. Zumindest etwas. Die Weidener Blue Devils leisteten sich trotz einer Zwei-Tore-Führung eine Heimniederlage nach Verlängerung gegen Memmingen, das jetzt wohl zur großen Aufholjagd angesetzt hat.

Rosenheim konnte die Spitzenpartie gegen Deggendorf sogar ohne Gegentor für sich entscheiden, verkürzte den Rückstand auf Weiden auf nur noch zehn Punkte. Deggendorf selbst hat immer noch acht Punkte Vorsprung auf Riessersee, muss aber auf der Hut sein, denn die Garmischer haben noch zwei Spiele Rückstand. Ein bisschen Hoffnung auf Rang sechs haben wohl auch noch die Füssener, die sich in Peiting in der Overtime durchsetzten und nur noch neun Punkte Rückstand haben. Zu einem Kantersieg kam Passau in Landsberg dank eines unglaublichen Carter Popoff, dem gleich fünf Tore gelangen. Logisch, dass dieser hohe Sieg für Passau Oberligarekord darstellte. Jetzt muss wohl auch Bad Tölz aufpassen, sollte diese Saison nicht desaströs enden.



Starbulls Rosenheim – Deggendorfer SC 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Tore: Rosenheim: Norman Hauner (2); Deggendorf: -

Blue Devils Weiden – Memmingen Indians 5:6 3:1, 1:2, 1:2, 0:1) n.V.

Tore: Weiden: Chad Bassen, Neal Samanski (2), Martin Heinisch, Moritz Schug; Memmingen: Jaroslav Hafenrichter, Andrew Johnston (2), Matej Pekr (3)

Höchstadt Alligators – SC Riessersee 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)

Tore: Höchstadt: Klavs Planics, Jari Neugebauer; Riessersee: Alexander Höller, Kevin Slezak (2), Tobias Kircher, Robin Soudek

EC Peiting – EV Füssen 3:4 (0:0, 1:0, 2:3, 0:1) n.V.

Tore: Peiting: Felix Beauchemin-Brassard, David Miller (2); Leon Dalldush, Janne Seppänen (2), Ondrej Zelenka,

Lindau Islanders – EHC Klostersee 6:2 (1:2, 1:0, 4:0)

Tore: Lindau: Leon van der Linde, Marc Hofmann, Daniel Stiefenhofer, Alexander Dosch, Damian Schneider, Arturs Sevchenko; Klostersee: Felix Kaller, Lynnden Pastachak

Landsberg Riverkings – Passau Black Hawks 2:11 (0:4, 1:6, 1:1)

Tore: Landsberg: Adriano Carciola (2); Passau: Jakub Bitomsky, Carter Popoff (5), Jakub Cizek, Yuma Grimm, Daniel Maul, Sergej Janzen, Michael Reich