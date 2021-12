Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Der ECDC Memmingen hat Torhüter Niklas Deske verpflichtet. Der 27 Jahre alte Schlussmann war jahrelang in der Oberliga aktiv, unter anderem in Selb und zuletzt in Deggendorf. Notwendig wurde diese Verpflichtung aufgrund der Ausfälle der beiden Stammtorhüter Joey Vollmer und Marco Eisenhut.

Die Indians haben mit sofortiger Wirkung einen neuen Torwart verpflichtet. Mit Niklas Deske kommt ein oberligaerfahrener Mann an den Hühnerberg. Der 27 Jahre alte Linksfänger war unter anderem drei Jahre Stammtorhüter der Selber Wölfe und in der Saison 2020/21 für Deggendorf aktiv. In der aktuellen Spielzeit war Deske lange ohne Verein und hielt sich bei den Selber Wölfen und vor allem deren 1b-Team in der Landesliga fit. Der gebürtige Kölner soll ab sofort bei den Indians eingesetzt werden, sofern die Passmodalitäten abgeschlossen sind. „Wir freuen uns, dass Niklas so kurzfristig zugesagt hat und direkt zum Spiel nach Regensburg anreist. Er wird sicherlich noch einige Spiele brauchen, um den Trainingsrückstand aufzuholen und wieder sein gewohntes Niveau zu erreichen“, so Sven Müller.

Die Verpflichtung eines neuen Torhüters war notwendig geworden, da die Memminger zurzeit nur auf den 16 Jahre alten Nico Wiens, der schon in Deggendorf zum Einsatz kam, zurückgreifen können. Die beiden etablierten Stammkräfte Joey Vollmer und Marco Eisenhut fallen nach überstandener Corona-Infektion noch auf unbestimmte Zeit aus. Nach intensiven Untersuchungen haben beide keine Freigabe zur Aufnahme des Spielbetriebs erhalten. Vollmer und Eisenhut werden weiterhin intensiv von der medizinischen Abteilung des ECDC betreut und ihr Gesundheitsstatus regelmäßig überprüft. Wann eine Rückkehr in den Kader erfolgen kann, ist ungewiss. Sven Müller ergänzt: „Im Moment ist kaum absehbar, wann Joey und Marco wieder eingreifen können. Daher war eine Nachverpflichtung für uns alternativlos.“

Schon am Donnerstag (20 Uhr) gibt es für die Indianer die nächste Chance auf Punkte. Dann kommt Passau an den Hühnerberg. Zum Abschluss des Kalenderjahres haben die Memminger drei Punkte fest im Visier. Verzichten müssen die Indians aller Voraussicht nach noch auf Petr Pohl, die weiteren Akteure, bis auf die Torhüter Vollmer und Eisenhut, waren zuletzt einsatzfähig.

Mit Passau kommt ein sehr unangenehmer Gegner nach Memmingen. Einen Tag vor Silvester wollen die Niederbayern ihrerseits die Punkte mitnehmen. Zu beachten gibt es im Kader der Schwarz-Roten vor allem die Kontingentspieler Anders Poulsen und Jeff Smith sowie den jungen Angreifer Niklas Pill. Mit Marcel Pfänder haben die Black Hawks auch einen sehr starken Verteidiger im Kader, der das Spiel der Gäste prägen soll.

Auch aufgrund der klaren Tabellensituation, es spielt der Vierte gegen den Zehnten sind die Indians Favorit in dieser Begegnung. Eine Rolle, die ihnen nicht immer lag. So müssen sich die Fans wohl auf einen harten Fight einstellen. Die bisherigen Partien gingen zweimal an die Indianer, einmal konnten sie Passau aber erst in der Verlängerung bezwingen.

Tickets für das Spiel, das auf live auf Sprade TV übertragen wird, sind bereits erhältlich. Weiterhin sind rund 900 Zuschauer in der Eissporthalle zugelassen. Es gelten die Regeln von 2G-Plus. Dies bedeutet, dass alle Zuschauer geimpft oder genesen sein und einen tagesaktuellen Test vorlegen müssen. Dieser entfällt bei einer Boosterimpfung (älter als 14 Tage). Alle Vorschriften und Informationen finden Sie auf der Homepage des ECDC Memmingen.