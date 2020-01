Am Sonntag daheim gegen Memmingen – am Freitag in Deggendorf

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der SC Riessersee holte am ersten Wochenende der Meisterrunde in der Oberliga Süd fünf von sechs möglichen Punkten. Das gelang gegen den EV Füssen und auswärts in der Donauarena bei den Eisbären Regensburg. Durch die zwei Siege haben sich die Weiß-Blauen auf Platz vier vorgearbeitet.

Am kommenden Wochenende kommt es zu zwei Spitzenspielen. Am Freitag sind die Werdenfelser beim Tabellenzweiten dem Deggendorfer SC zu Gast. Die Niederbayern stellen die beste Offensivabteilung der Oberliga Süd. Am Sonntag sind die Memmingen Indians um 18 Uhr in Garmisch-Partenkirchen zu Gast. Die bayerischen Schwaben sind mit acht Zählern Vorsprung aktuell der unangefochtene Tabellenführer der Liga.

Trainer George Kink: „Wir sind gut in die Meisterrunde gestartet, aber am nächsten Wochenende haben wir zwei neue große Herausforderungen. Deggendorf und Memmingen sind zwei absolute Spitzenteams der Liga und wir freuen uns auf die Spiele. Wir werden in beiden Spielen schnelle Füße brauchen, eine hohe Passqualität und wir müssen uns an unseren Gameplan halten. Natürlich wollen wir auch an diesem Wochenende punkten, mal sehen was am Ende des Tages rauskommt.“