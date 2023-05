Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Blue Devils Weiden haben sich die Dienste von Vladislav Filin für die nächsten zwei Jahre gesichert. Der 28-jährige Stürmer kommt wie Neuzugang Maximilian Kolb von den Dresdner Eislöwen.

Der in Omsk/Russland geborene Stürmer wuchs in Berlin auf und erlernte bei den Eisbären Juniors das Eishockeyspielen. In der Saison 2013/14 gewann Filin als zweitbester Scorer seines Teams die DNL-Vizemeisterschaft und debütierte am 17. Januar 2014 für den Hauptstadtklub in der DEL. Nach einem Jahr beim EC Red Bull Salzburg, für den der Linksschütze 53 Partien in der russischen Juniorenliga MHL bestritt, kehrte er zum DEL-Rekordmeister zurück. Die Saison 2015/16 verbrachte der Deutsch-Russe aber hauptsächlich per Förderlizenz bei den Dresdner Eislöwen, wo er in 61 Spielen 35 Punkte erzielte und als bester Rookie der DEL2 ausgezeichnet wurde. Nach Stationen bei verschiedenen DEL- und DEL2-Klubs, gab Filin zur Saison 2020/21 sein Comeback bei den Dresdner Eislöwen und und absolvierte in den vergangenen drei Jahren weitere 146 Partien für die Sachsen. Der Offensivspieler, der sowohl auf dem linken Flügel als auch auf der Center-Position spielen kann, absolvierte insgesamt 207 Spiele für den DEL2-Ligisten. Dabei verbuchte er 60 Tore und 80 Vorlagen auf seinem Punktekonto.



Jürgen Rumrich, Sportlicher Leiter Blue Devils Weiden: „Mit Vlad bekommen wir einen erfahrenen, torgefährlichen Stürmer, der jede Mannschaft besser machen kann. Er hat nicht nur eine tolle Einstellung, sondern ist auch spielerisch und läuferisch immer in der Lage, den Gegner vor Schwierigkeiten zu stellen. Ich freue mich sehr auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit, denn er ist ein wichtiger Baustein für unsere Offensive.“

Sebastian Buchwieser, Chef-Trainer Blue Devils Weiden: „Vladislav ist ein spielstarker, schneller Stürmer, der hervorragend zu unserer Spielidee passt.“