​Aufgrund zahlreicher Spieler mit Erkältungssymptomen auf Seiten der Höchstadt Alligators einigten sich die Verantwortlichen beider Vereine in Absprache mit dem DEB darauf, das Spiel vom 29. Oktober 2021 in Höchstadt gegen den SC Riessersee zu verschieben.

Testungen sollen nun für Klarheit sorgen, weitere Informationen, unter anderem ob das Spiel der Höchstadter am Sonntag in Füssen stattfinden kann, folgen sobald die Ergebnisse vorliegen. Das Heimspiel des SC Riessersee am Sonntag, 31. Oktober, gegen die Passau Black Hawks findet planmäßig statt.



Das Spiel zwischen dem HEC und dem SCR wird zu einem, bisher noch nicht terminiertem Zeitpunkt nachgeholt.