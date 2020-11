Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Verstärkungen für den Kader der Starbulls Rosenheim: Vom Kooperationspartner ERC Ingolstadt erhalten Verteidiger Garret Pruden und Angreifer Samuel Soramies eine Förderlizenz für die Starbulls und sind ab sofort für das Rosenheimer Oberliga-Team einsatzberechtigt.

Der 21-jährige Verteidiger Garret Pruden ist im hessischen Bad Nauheim geboren und durchlief alle Nachwuchsmannschaften des dort ansässigen EC Bad Nauheim. Im Jahr 2016 schloss sich der Rechtsschütze der DNL-Mannschaft der Kölner Haie an, welche er auch eine Saison als Kapitän anführte. Zudem lief er in seiner Karriere bereits auch für die deutsche U19- und U20-Nationalmannschaft auf. Bereits mit 17 Jahren absolvierte der Rechtsschütze die ersten Spiele in der DEL2. In der Saison 2018/2019 gehörte er fest zum DEL2-Kader des EC Bad Nauheim, bei dem er 36 Mal zum Einsatz kam und in Summe sechs Punkte erzielte. In der vergangenen Spielzeit 2019/2020 stand der 184cm große Garret Pruden zehn Mal für das Ingolstädter DEL-Team auf dem Eis und kam zudem auf 39 DEL2-Partien für den ESV Kaufbeuren (Förderlizenz) und den EHC Freiburg (Leihe).

Der gebürtige Heidelberger Samuel Soramies durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften der Jungadler Mannheim und verbrachte die Saison 2017/18 an der Red Bull Hockey Akademie in Salzburg. Die Mannheimer DNL-Mannschaft führte er 2016/17 als Kapitän aufs Eis und feierte mit den Jungadlern insgesamt drei Mal die Meisterschaft (2015, 2016, 2017) in der Deutschen Nachwuchsliga. Sein DEL-Debüt feierte der Linksschütze in der Spielzeit 2018/2019 und kam dabei in der Meistersaison der Adler elf Mal zum Einsatz. Insgesamt absolvierte er bislang 31 DEL-Spiele, dabei gelangen ihm ein Tor und zwei Vorlagen. Ansonsten kam der 185cm große Samuel Soramies bei den Heilbronner Falken, dem Kooperationspartner der Kurpfälzer, in der DEL2 zum Einsatz. In 72 DEL2-Partien gelangen ihm bis dato 24 Scorerpunkte (14 Tore, 10 Vorlagen). Im Februar des Jahres 2020 wurde auch Bundestrainer Toni Söderholm auf ihn aufmerksam und nominierte ihn für das DEB „Top-Team Peking“ für welches er in der Zwischenzeit zwei Mal auf dem Eis stand. Im gleichen Monat gab der 22-jährige Soramies seinen Wechsel zu den „Schanzern“ bekannt und steht seit diesem Sommer im Team von ERC-Coach Doug Shedden.

„Ich freue mich sehr, dass Garret und Samuel vom ERC Ingolstadt mit einer Förderlizenz für uns ausgestattet wurden. Diese Jungs sind enorm talentiert und verfügen über ein sehr großes Entwicklungspotenzial. Nach den beiden Corona bedingten Ausfällen und der längerfristigen Verletzung von Michael Baindl haben wir nun mehr Optionen im Kader und können diese Rückschläge besser kompensieren. Diese Jungs passen durch ihr Alter, ihren Ehrgeiz und ihren Willen richtig gut in unser Team. Wichtig ist mir aber auch, dass man keine Wunderdinge von Garret und Samuel erwartet, denn es handelt sich am Wochenende um ihre ersten Spiele seit mehreren Monaten. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, Garret Pruden und Samuel Soramies am Wochenende zum ersten Mal in meiner Mannschaft zu haben und wünsche ihnen einen guten Start mit unseren grün-weißen Farben“, sagt Starbulls Trainer John Sicinski.