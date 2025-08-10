Die Termine im Überblick

So bereiten sich die Oberligisten im Süden vor

10.08.2025, 14:30 Uhr Lesedauer: 6 Minuten

Auch für die 14 Mannschaften der Oberliga Süd beginnt in knapp zwei Wochen die Vorbereitungsphase. Einige Teams legen bereits am 22. August los. Alle Termine in der Übersicht.

SC Riessersee

Testspiele:

Do., 28.08.2025, 19.30 Uhr: Kitzbüheler EC – SC Riessersee

Vorbereitungsturnier in Peiting:

Sa., 30.08.2025, 14.00 Uhr: SC Riessersee – Sterzing Broncos

Sa., 30.08.2025, 18.00 Uhr: EC Peiting – HC Meran

So., 31.08.2025, 14.00 Uhr: Spiel um Platz 3 (oder 18 Uhr) *

So., 31.08.2025, 18.00 Uhr: Finale (oder 14 Uhr) *

* Das Spiel mit Peitinger Beteiligung findet um 18 Uhr statt.

Testspiele:

Sa., 06.09.2025, 15.00 Uhr: SC Riessersee – Rostock Piranhas

So., 07.09.2025, 16.00 Uhr: SC Riessersee – Kitzbüheler EC

Fr., 12.09.2025, 19.30 Uhr: EV Füssen – SC Riessersee

So., 14.09.2025, 18.00 Uhr: SC Riessersee – TEV Miesbach

Heilbronner Falken

Testspiele:

Sa., 23.08.2025, 18.30 Uhr: Blue Devils Weiden – Heilbronner Falken

Di., 26.08.2025, 19.30 Uhr: Bietigheim Steelers – Heilbronner Falken

Sa., 30.08.2025, 17.00 Uhr: Heilbronner Falken – SC Langenthal

Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: EC Bad Nauheim – Heilbronner Falken

So., 07.09.2025, 15.00 Uhr: Heilbronner Falken – EC Peiting

Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr: EHC Freiburg – Heilbronner Falken

So., 14.09.2025, 16.00 Uhr: Heilbronner Falken – Stuttgart Rebels

Deggendorfer SC

Turnier um den CCM-Cup in Crimmitschau:

Fr., 22.08.2025, 19.30 Uhr: Eispiraten Crimmitschau – Selber Wölfe

Sa., 23.08.2025, 14.00 Uhr: EC Bad Nauheim – Deggendorfer SC

So., 24.08.2025, 14.00 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 24.08.2025, 17.00 Uhr: Finale

Turnier um den Niemeier-Haustechnik-Cup in Deggendorf:

Sa., 30.08.2025, 16.00 Uhr: Starbulls Rosenheim – Eisbären Regensburg

Sa., 30.08.2025, 20.00 Uhr: Deggendorfer SC – Saale Bulls Halle

So., 31.08.2025, 14.30 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 31.08.2025, 18.30 Uhr: Finale

Testspiele:

Fr., 05.09.2025, 20.00 Uhr: Deggendorfer SC – Red Bull Juniors Salzburg

Di., 09.09.2025, 18.00 Uhr: Red Bull Juniors Salzburg – Deggendorfer SC

Sa., 13.09.2025, 18.00 Uhr: Deggendorfer SC – EK Zell am See

Selber Wölfe

Turnier um den CCM-Cup in Crimmitschau:

Fr., 22.08.2025, 19.30 Uhr: Eispiraten Crimmitschau – Selber Wölfe

Sa., 23.08.2025, 14.00 Uhr: EC Bad Nauheim – Deggendorfer SC

So., 24.08.2025, 14.00 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 24.08.2025, 17.00 Uhr: Finale

Testspiele:

Mi., 03.09.2025, 17.30 Uhr: Piráti Chomutov – Selber Wölfe

Sa., 06.09.2025, 14.00 Uhr: Selber Wölfer – Höchstadter EC

Fr. 12.09.2025, 20.00 Uhr: Hannover Indians – Selber Wölfe

So., 14.09.2025, 17.00 Uhr: Selber Wölfe – Hannover Scorpions

Memminger Indians

Testspiele:

Sa., 23.08.2025, 20.00 Uhr: Memmingen Indians – Ravensburg Towerstars

Fr., 29.08.2025, 20.00 Uhr: Memminger Indians – EC Bad Nauheim

So., 31.08.2025, 16.00 Uhr: EHC Chur – Memminger Indians

Fr., 05.09.2025, 20.00 Uhr: Memminger Indians – EC Bregenzerwald

Fr. 12.09.2025, 20.00 Uhr: HC Landsberg – Memminger Indians

Sa., 13.09.2025, 20.00 Uhr: Memminger Indians – Kitzbüheler EC

So., 14.09.2025, 17.30 Uhr: ESC Kempten – Memminger Indians

Tölzer Löwen

Testspiele:

Fr., 22.08.2025, 19.30 Uhr: Tölzer Löwen – EK Zell am See

So., 24.08.2025, 18.00 Uhr: Kitzbüheler EC – Tölzer Löwen

Mi., 27.08.2025, 19.30 Uhr: EK Zell am See – Tölzer Löwen

So., 31.08.2025, 18.30 Uhr: Tölzer Löwen – EV Lindau Islanders

Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: Tölzer Löwen – Kitzbüheler EC

Fr., 12.09.2025, 20.00 Uhr: TEV Miesbach – Tölzer Löwen

Turnier um den Alpenwelle-Cup in Bad Tölz:

Sa., 13.09.2025, 16.00 Uhr: Geretsried River Rats – Peißenberg Miners

Sa., 13.09.2025, 19.00 Uhr: Tölzer Löwen – Sieger Spiel 1

(der Turnierspielplan ist noch vorläufig)

Höchstadter EC

Testspiele:

Sa., 06.09.2025, 14.00 Uhr: Selber Wölfe – Höchstadter EC

So., 07.09.2025, 18.00 Uhr: Black Dragons Erfurt – Höchstadter EC

Fr., 12.09.2025, 20.00 Uhr: Mighty Dogs Schweinfurt – Höchstadter EC

So., 14.09.2025, 16.00 Uhr: Hannover Indians – Höchstadter EC

EV Lindau Islanders

Testspiele:

So., 31.08.2025, 18.00 Uhr: Tölzer Löwen – EV Lindau Islanders

Fr., 05.09.2025, 20.15 Uhr: EHC Arosa – EV Lindau Islanders (in Widnau)

So., 07.09.2025, 18.00 Uhr: HC Landsberg – EV Lindau Islanders

Mi., 10.09.2025, 20.15 Uhr: Pikes EHC Oberthurgau – EV Lindau Islanders

Sa., 13.09.2025, 19.30 Uhr: EC Bregenzerwald – EV Lindau Islanders

So., 14.09.2025, 15.00 Uhr: EV Lindau Islanders – Unterland Cavaliers

EV Füssen

Testspiele:

Fr., 22.08.2025, 20.00 Uhr: Erding Gladiators – EV Füssen

So., 24.08.2025, 18.00 Uhr: EV Füssen – Erding Gladiators

Fr., 29.08.2025, 19.30 Uhr: EV Füssen – EC Bregenzerwald

So., 31.08.2025, 18.00 Uhr: TEV Miesbach – EV Füssen

Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: EV Füssen – Rostock Piranhas

Fr., 12.09.2025, 19.30 Uhr: EV Füssen – SC Riessersee

EC Peiting

Vorbereitungsturnier in Peiting:

Sa., 30.08.2025, 14.00 Uhr: SC Riessersee – Sterzing Broncos

Sa., 30.08.2025, 18.00 Uhr: EC Peiting – HC Meran

So., 31.08.2025, 14.00 Uhr: Spiel um Platz 3 (oder 18 Uhr) *

So., 31.08.2025, 18.00 Uhr: Finale (oder 14 Uhr) *

* Das Spiel mit Peitinger Beteiligung findet um 18 Uhr statt.

Testspiele:

Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: EC Peiting – Erding Gladiators

So., 07.09.2025, 15.00 Uhr: Heilbronner Falken – EC Peiting

Fr., 12.09.2025, 19.30 Uhr: EA Schongau – EC Peiting

So., 14.09.2025, 18.00 Uhr: Erding Gladiators – EC Peiting

Erding Gladiators

Testspiele:

Fr., 22.08.2025, 20.00 Uhr: Erding Gladiators – EV Füssen

So., 24.08.2025, 18.00 Uhr: EV Füssen – Erding Gladiators

Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: EC Peiting – Erding Gladiators

So., 07.09.2025, 18.00 Uhr: TEV Miesbach – Erding Gladiators

Fr., 12.09.2025, 20.00 Uhr: Erding Gladiators – EV Landshut

So., 14.09.2025, 18.00 Uhr: Erding Gladiators – EC Peiting

Passau Black Hawks

Testspiele:

Fr., 05.09.2025, 18.00 Uhr: IHC Králové Pisek – Passau Black Hawks

So., 07.09.2025, 18.00 Uhr: ERSC Amberg – Passau Black Hawks

Di., 09.09.2025, 19.30 Uhr: Passau Black Hawks – Eisbären Regensburg

Fr., 12.09.2025, xx.xx Uhr: Passau Black Hawks – IHC Králové Pisek

So., 14.09.2025, 17.15 Uhr: EHC Waldkraiburg – Passau Black Hawks

Bayreuth Tigers

Testspiele:

So., 31.08.2025, 18.00 Uhr: Bayreuth Tigers – HC Wikov Hronov (in Slany)

Fr., 05.09.2025, 20.00 Uhr: Hannover Indians – Bayreuth Tigers

So., 07.09.2025, 18.00 Uhr: Bayreuth Tigers – Hannover Indians

Fr., 12.09.2025, 20.00 Uhr: Black Dragons Erfurt – Bayreuth Tigers

So., 14.09.2025, 18.00 Uhr: Bayreuth Tigers – Black Dragons Erfurt

Stuttgart Rebels

Testspiele:

Sa., 23.08.2025, 20.00 Uhr: EC Bregenzerwald – Stuttgart Rebels

Di., 26.08.2025, 20.00 Uhr: Stuttgart Rebels – EC Bregenzerwald

Fr., 29.08.2025, 20.00 Uhr: Stuttgart Rebels – Red Bull Juniors Salzburg

So., 31.08.2025, 20.00 Uhr: Red Bull Juniors Salzburg – Stuttgart Rebels

So., 14.09.2025, 16.00 Uhr: Heilbronner Falken – Stuttgart Rebels