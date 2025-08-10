So bereiten sich die Oberligisten im Süden vor
Auch für die 14 Mannschaften der Oberliga Süd beginnt in knapp zwei Wochen die Vorbereitungsphase. Einige Teams legen bereits am 22. August los. Alle Termine in der Übersicht.
SC Riessersee
Testspiele:
Do., 28.08.2025, 19.30 Uhr: Kitzbüheler EC – SC Riessersee
Vorbereitungsturnier in Peiting:
Sa., 30.08.2025, 14.00 Uhr: SC Riessersee – Sterzing Broncos
Sa., 30.08.2025, 18.00 Uhr: EC Peiting – HC Meran
So., 31.08.2025, 14.00 Uhr: Spiel um Platz 3 (oder 18 Uhr) *
So., 31.08.2025, 18.00 Uhr: Finale (oder 14 Uhr) *
* Das Spiel mit Peitinger Beteiligung findet um 18 Uhr statt.
Testspiele:
Sa., 06.09.2025, 15.00 Uhr: SC Riessersee – Rostock Piranhas
So., 07.09.2025, 16.00 Uhr: SC Riessersee – Kitzbüheler EC
Fr., 12.09.2025, 19.30 Uhr: EV Füssen – SC Riessersee
So., 14.09.2025, 18.00 Uhr: SC Riessersee – TEV Miesbach
Heilbronner Falken
Testspiele:
Sa., 23.08.2025, 18.30 Uhr: Blue Devils Weiden – Heilbronner Falken
Di., 26.08.2025, 19.30 Uhr: Bietigheim Steelers – Heilbronner Falken
Sa., 30.08.2025, 17.00 Uhr: Heilbronner Falken – SC Langenthal
Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: EC Bad Nauheim – Heilbronner Falken
So., 07.09.2025, 15.00 Uhr: Heilbronner Falken – EC Peiting
Fr., 12.09.2025, 19:30 Uhr: EHC Freiburg – Heilbronner Falken
So., 14.09.2025, 16.00 Uhr: Heilbronner Falken – Stuttgart Rebels
Deggendorfer SC
Turnier um den CCM-Cup in Crimmitschau:
Fr., 22.08.2025, 19.30 Uhr: Eispiraten Crimmitschau – Selber Wölfe
Sa., 23.08.2025, 14.00 Uhr: EC Bad Nauheim – Deggendorfer SC
So., 24.08.2025, 14.00 Uhr: Spiel um Platz 3
So., 24.08.2025, 17.00 Uhr: Finale
Turnier um den Niemeier-Haustechnik-Cup in Deggendorf:
Sa., 30.08.2025, 16.00 Uhr: Starbulls Rosenheim – Eisbären Regensburg
Sa., 30.08.2025, 20.00 Uhr: Deggendorfer SC – Saale Bulls Halle
So., 31.08.2025, 14.30 Uhr: Spiel um Platz 3
So., 31.08.2025, 18.30 Uhr: Finale
Testspiele:
Fr., 05.09.2025, 20.00 Uhr: Deggendorfer SC – Red Bull Juniors Salzburg
Di., 09.09.2025, 18.00 Uhr: Red Bull Juniors Salzburg – Deggendorfer SC
Sa., 13.09.2025, 18.00 Uhr: Deggendorfer SC – EK Zell am See
Selber Wölfe
Turnier um den CCM-Cup in Crimmitschau:
Fr., 22.08.2025, 19.30 Uhr: Eispiraten Crimmitschau – Selber Wölfe
Sa., 23.08.2025, 14.00 Uhr: EC Bad Nauheim – Deggendorfer SC
So., 24.08.2025, 14.00 Uhr: Spiel um Platz 3
So., 24.08.2025, 17.00 Uhr: Finale
Testspiele:
Mi., 03.09.2025, 17.30 Uhr: Piráti Chomutov – Selber Wölfe
Sa., 06.09.2025, 14.00 Uhr: Selber Wölfer – Höchstadter EC
Fr. 12.09.2025, 20.00 Uhr: Hannover Indians – Selber Wölfe
So., 14.09.2025, 17.00 Uhr: Selber Wölfe – Hannover Scorpions
Memminger Indians
Testspiele:
Sa., 23.08.2025, 20.00 Uhr: Memmingen Indians – Ravensburg Towerstars
Fr., 29.08.2025, 20.00 Uhr: Memminger Indians – EC Bad Nauheim
So., 31.08.2025, 16.00 Uhr: EHC Chur – Memminger Indians
Fr., 05.09.2025, 20.00 Uhr: Memminger Indians – EC Bregenzerwald
Fr. 12.09.2025, 20.00 Uhr: HC Landsberg – Memminger Indians
Sa., 13.09.2025, 20.00 Uhr: Memminger Indians – Kitzbüheler EC
So., 14.09.2025, 17.30 Uhr: ESC Kempten – Memminger Indians
Tölzer Löwen
Testspiele:
Fr., 22.08.2025, 19.30 Uhr: Tölzer Löwen – EK Zell am See
So., 24.08.2025, 18.00 Uhr: Kitzbüheler EC – Tölzer Löwen
Mi., 27.08.2025, 19.30 Uhr: EK Zell am See – Tölzer Löwen
So., 31.08.2025, 18.30 Uhr: Tölzer Löwen – EV Lindau Islanders
Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: Tölzer Löwen – Kitzbüheler EC
Fr., 12.09.2025, 20.00 Uhr: TEV Miesbach – Tölzer Löwen
Turnier um den Alpenwelle-Cup in Bad Tölz:
Sa., 13.09.2025, 16.00 Uhr: Geretsried River Rats – Peißenberg Miners
Sa., 13.09.2025, 19.00 Uhr: Tölzer Löwen – Sieger Spiel 1
(der Turnierspielplan ist noch vorläufig)
Höchstadter EC
Testspiele:
Sa., 06.09.2025, 14.00 Uhr: Selber Wölfe – Höchstadter EC
So., 07.09.2025, 18.00 Uhr: Black Dragons Erfurt – Höchstadter EC
Fr., 12.09.2025, 20.00 Uhr: Mighty Dogs Schweinfurt – Höchstadter EC
So., 14.09.2025, 16.00 Uhr: Hannover Indians – Höchstadter EC
EV Lindau Islanders
Testspiele:
So., 31.08.2025, 18.00 Uhr: Tölzer Löwen – EV Lindau Islanders
Fr., 05.09.2025, 20.15 Uhr: EHC Arosa – EV Lindau Islanders (in Widnau)
So., 07.09.2025, 18.00 Uhr: HC Landsberg – EV Lindau Islanders
Mi., 10.09.2025, 20.15 Uhr: Pikes EHC Oberthurgau – EV Lindau Islanders
Sa., 13.09.2025, 19.30 Uhr: EC Bregenzerwald – EV Lindau Islanders
So., 14.09.2025, 15.00 Uhr: EV Lindau Islanders – Unterland Cavaliers
EV Füssen
Testspiele:
Fr., 22.08.2025, 20.00 Uhr: Erding Gladiators – EV Füssen
So., 24.08.2025, 18.00 Uhr: EV Füssen – Erding Gladiators
Fr., 29.08.2025, 19.30 Uhr: EV Füssen – EC Bregenzerwald
So., 31.08.2025, 18.00 Uhr: TEV Miesbach – EV Füssen
Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: EV Füssen – Rostock Piranhas
Fr., 12.09.2025, 19.30 Uhr: EV Füssen – SC Riessersee
EC Peiting
Vorbereitungsturnier in Peiting:
Sa., 30.08.2025, 14.00 Uhr: SC Riessersee – Sterzing Broncos
Sa., 30.08.2025, 18.00 Uhr: EC Peiting – HC Meran
So., 31.08.2025, 14.00 Uhr: Spiel um Platz 3 (oder 18 Uhr) *
So., 31.08.2025, 18.00 Uhr: Finale (oder 14 Uhr) *
* Das Spiel mit Peitinger Beteiligung findet um 18 Uhr statt.
Testspiele:
Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: EC Peiting – Erding Gladiators
So., 07.09.2025, 15.00 Uhr: Heilbronner Falken – EC Peiting
Fr., 12.09.2025, 19.30 Uhr: EA Schongau – EC Peiting
So., 14.09.2025, 18.00 Uhr: Erding Gladiators – EC Peiting
Erding Gladiators
Testspiele:
Fr., 22.08.2025, 20.00 Uhr: Erding Gladiators – EV Füssen
So., 24.08.2025, 18.00 Uhr: EV Füssen – Erding Gladiators
Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: EC Peiting – Erding Gladiators
So., 07.09.2025, 18.00 Uhr: TEV Miesbach – Erding Gladiators
Fr., 12.09.2025, 20.00 Uhr: Erding Gladiators – EV Landshut
So., 14.09.2025, 18.00 Uhr: Erding Gladiators – EC Peiting
Passau Black Hawks
Testspiele:
Fr., 05.09.2025, 18.00 Uhr: IHC Králové Pisek – Passau Black Hawks
So., 07.09.2025, 18.00 Uhr: ERSC Amberg – Passau Black Hawks
Di., 09.09.2025, 19.30 Uhr: Passau Black Hawks – Eisbären Regensburg
Fr., 12.09.2025, xx.xx Uhr: Passau Black Hawks – IHC Králové Pisek
So., 14.09.2025, 17.15 Uhr: EHC Waldkraiburg – Passau Black Hawks
Bayreuth Tigers
Testspiele:
So., 31.08.2025, 18.00 Uhr: Bayreuth Tigers – HC Wikov Hronov (in Slany)
Fr., 05.09.2025, 20.00 Uhr: Hannover Indians – Bayreuth Tigers
So., 07.09.2025, 18.00 Uhr: Bayreuth Tigers – Hannover Indians
Fr., 12.09.2025, 20.00 Uhr: Black Dragons Erfurt – Bayreuth Tigers
So., 14.09.2025, 18.00 Uhr: Bayreuth Tigers – Black Dragons Erfurt
Stuttgart Rebels
Testspiele:
Sa., 23.08.2025, 20.00 Uhr: EC Bregenzerwald – Stuttgart Rebels
Di., 26.08.2025, 20.00 Uhr: Stuttgart Rebels – EC Bregenzerwald
Fr., 29.08.2025, 20.00 Uhr: Stuttgart Rebels – Red Bull Juniors Salzburg
So., 31.08.2025, 20.00 Uhr: Red Bull Juniors Salzburg – Stuttgart Rebels
So., 14.09.2025, 16.00 Uhr: Heilbronner Falken – Stuttgart Rebels