​Mit dem slowenischen Nationalspieler Klemen Pretnar verstärkt ein 35-jähriger Rechtsschütze die Verteidigung der Starbulls Rosenheim. Pretnar wechselt aus der französischen ersten Liga an die Mangfall.

Gesucht und gefunden: Die Starbulls Rosenheim sind bei ihrer Suche nach einem rechtsschießenden Verteidiger fündig geworden. Vom französischem Erstligisten Amiens wechselt der 35-jährige Klemen Pretnar nach Rosenheim und verstärkt somit die Verteidigung der Grün-Weißen.



In seiner bisherigen Laufbahn ist Pretnar schon verschiedene Klubs in den europäischen Topligen aufgelaufen. Was während dieser Zeit aber immer konstant blieb, war die Einberufung in die slowenische Nationalmannschaft. Insgesamt hat der in Bled geborene Pretnar für sein Heimatland 176 Länderspiele (inkl. Nachwuchs) bestreiten dürfen, darunter auch fünf Spiele bei den olympischen Winterspielen. Insgesamt konnte der Verteidiger für sein Land elf Tore erzielen und weitere 51 vorbereiten.

Zuletzt war Pretnar in der französischen ersten Liga (Ligue Magnus) für Amiens aktiv. In 45 Spielen erzielte der Slowene fünf Tore und konnte 19 Assists für sich verbuchen.

„Ich habe mir seine Spiele während der WM angesehen. Klemen hat dabei durchgängig in der ersten Reihe gespielt. Mit ihm dürfen wir uns auf einen sehr kompletten, vor allem aber intelligenten Spielertyp freuen. Mir war es wichtig, dass wir noch einen Rechtsschützen für die Verteidigung bekommen. Diesen haben wir mit Pretnar nun auf einem top Niveau gefunden.“, freut sich Headcoach Pasanen über die Verpflichtung.