​Die Selber Wölfe mussten sich in der Oberliga Süd auswärts den EV Lindau Islanders mit 3:5 (2:4, 0:1, 1:0) geschlagen geben.

Die Gäste starteten gut ins Spiel. Nachdem Miglio den Lindauer Torhüter Hattler kurz vorher schon zu einer Glanzparade gezwungen hatte, war es Hammerbauer, der in Überzahl einen Abpraller in der vierten Minute zur Wölfe-Führung verwertete. Selb blieb weiter aggressiv, Klughardt checkte erfolgreich vor und Verelst erhöhte 40 Sekunden später auf 2:0. Die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt, Wirz fand bei einem schnellen Gegenangriff über außen den vor dem Tor stehenden Miller, der die Scheibe zum Anschlusstreffer im Selber Gehäuse unterbrachte. Das Wolfsrudel blieb zwar weiter die spielbestimmende Mannschaft, war aber vor dem Tor und auch in einer weiteren Überzahlsituation zu harmlos, um die Führung auszubauen. Dies sollte sich rächen: Als Otte die Strafbank drückte, konnten die Gäste durch Klingler ausgleichen. Eine Minute später musste Weidekamp erneut hinter sich greifen. Damit gingen die Hausherren erstmalig in Führung. Die Wölfe agierten zwischenzeitlich in der Defensive sehr offen, was den Gastgebern durch Low gar die 4:2-Führung bescherte – 2:12 Minuten zum Vergessen für Selb.

Selbs Headcoach Hohenberger schien seine Cracks in der Drittelpause gut nachjustiert zu haben. Hinten standen die Wölfe nun wieder kompakt und nahmen das Spiel wieder in die Hand. Die gut verteidigenden Gastgeber machten es den Wölfen aber ein ums andere Mal schwer, das Spiel vernünftig aufzubauen oder zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen. Die besten Chancen auf Selber Seite hatten Miglio in der 24. Minute in Unterzahl sowie Slavetinsky und Snetsinger in der 34. Minute in Überzahl, doch die Scheibe wollte nicht über die Linie rutschen. Besser machten es die Gastgeber in Person von Ochmann, der Mitte des zweiten Spielabschnitts den Puck von der blauen Linie aus in den Giebel zum 5:2 zimmerte.

Im Schlussabschnitt merkte man den Wölfen deutlich an, dass sie die Punkte noch abgeschrieben hatten. Bereits in der 42. Minute zog Böhringer von der blauen Linie ab und Hammerbauer konnte die Scheibe zum 3:5-Anschlusstreffer ablenken, doch Lindau verteidigte die Führung und brachte den Sieg über die Zeit.