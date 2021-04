Lesedauer: ca. 1 Minute

​Den zweiten „Matchpuck“ konnten die Selber Wölfe beim 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) gegen die Eisbären Regensburg verwerten und gewannen die Play-off-Finalserie um die Meisterschaft der Oberliga Süd mit 3:1 Siegen. Im Gesamt-Finale der Oberliga spielen die Wölfe nun um den Aufstieg in die DEL2. Der Gegner wird in der Nord-Finalserie zwischen den Hannover Scorpions und dem Herner EV ermittelt.

Beide Mannschaften suchten von Beginn an ihr Heil in der Offensive. Für die erste richtige gefährliche Aktion der Partie sorgte Miculka. Der Wölfe-Stürmer tankte sich in der zweiten Minute allein durch und überwand Holmgren mit einem Rückhandschuss zur frühen Führung. Die Eisbären blieben keineswegs blass, hatten ihr Visier aber – wie Vogel in der 14. Minute noch nicht richtig eingestellt. Die Schüsse gingen meist am Ziel vorbei oder waren Beute des Selber Goalies Weidekamp. Holmgren im Kasten der Regensburger hingegen ließ ungewohnt viele Abpraller zu. Doch diese kleinen Unsicherheiten konnten die Wölfe noch nicht nutzen.

Die Wölfe waren in dieser rasanten und hochklassigen Partie nach der ersten Pause gleich wieder voll da. Die ersten Chancen gehörten aber den Eisbären. Heger verfehlte jedoch knapp und Flache wurde wegen einer Abseitsstellung zurückgepfiffen. So waren es wieder die Wölfe, die zubissen: Deeg umkurvte nach Zuspiel von Miglio mit viel Tempo Holmgren und markierte in der 25. Minute das 2:0. Regensburg erhöhte nun den Druck. Die Wölfe überstanden zunächst einen sehr guten Wechsel der Formation um Geigenmüller und nutzten wenig später die offensivere Ausrichtung der Gäste mit einem Konter durch Miglio zur 3:0-Führung. Doch die Eisbären steckten nicht auf und erzielten in der 34. Minute durch Divis den Anschlusstreffer. Weidekamp hatte sich hier auf dem kurzen Eck überraschen lassen.

Bereits in der 42. Minute hätte Snetsinger den Eisbären den Wind aus den Segeln nehmen können, doch Holmgren konnte seinen Torschuss abwehren. Die Gäste warfen nun alles nach vorne und setzten sich immer wieder in der Selber Verteidigungszone fest. Doch die Wölfe verhielten sich auch hier wieder geschickt und konnten die Eisbären zumeist aus der direkten Gefahrenzone fernhalten. Wenn dann doch etwas durchkam, war Selbs Goalie Weidekamp zur Stelle. Der Treffer zum 2:3 für Regensburg fiel 0,6 Sekunden vor Schluss, als die Wölfe schon am Feiern waren und hatte nur noch statistischen Wert.