​Mit einem deutlichen und zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)-Heimerfolg über den Deggendorfer SC starteten die Selber Wölfe verheißungsvoll in den Monat Dezember.

Die Hohenberger-Schützlinge überzeugten mit einer geschlossenen Teamleistung und zeigten den Gästen über die gesamte Spielzeit kämpferisch wie spielerisch klar die Grenzen auf. „Ich kann meiner Mannschaft ein großes Lob aussprechen – sie haben super gespielt und gearbeitet“, so Hohenberger nach dem mittlerweile achten Sieg in Folge. Treffsicherster Akteur im Wölfe-Trikot war der dreifache Torschütze Dennis Schiener.

Mit einer verdienten 2:0-Führung ging der erste Abschnitt an die Wölfe. Nach einer von Taktik und Kampfgeist geprägten Anfangsphase, in der sich beide Teams größtenteils egalisierten und sich die Angriffsbemühungen meist in der gegnerischen Defensive festliefen, nahmen die Wölfe immer mehr das Heft in die Hand. Die Gäste warfen Kampf und Aggressivität den Wölfen entgegen, die spielerisch immer mehr Oberwasser gewannen. Die Selber Führung erzielte Miglio: Der US-Boy täuschte ein Abspiel auf den Nebenspieler an, schloss jedoch selbst souverän zur Führung ab. Ebenfalls sehenswert herausgespielt das 2:0 – Verelst auf den besser postierten Deeg und dieser sorgte für Jubel bei seinen Farben und für lange Gesichter bei den Gästen. Hammerbauer vergab kurz vor der Pause die Chance zum dritten Wölfe-Treffer.

Klarer Punktsieger der zweiten 20 Minuten waren die Wölfe. Grossrubatscher fälschte einen Schuss unhaltbar für Deske zum 3:0 ab. Dann war es wieder Schiener, der humorlos das 4:0 besorgte – Röthke saß noch nicht einmal richtig auf dem Sünderbänkchen. Ebenfalls in Überzahl, 41 Sekunden vor Drittelende, trug sich Verelst als Schütze Nummer fünf in die Torliste ein. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 1:4 war unnötig, das die Gastgeber zu offensiv agierten.

Mit einer komfortablen Führung im Rücken ließen die Selber die bereits entschiedene Partie ausklingen, ohne Gefahr zu laufen, das Spielgeschehen aus der Hand zu geben. Mit seinem dritten Tor stellte Schiener den 6:1-Endstand her.