Die Selber Wölfe besetzen die dritte Kontingentstelle mit Erik Nemec. Der Tscheche lief in der vergangenen Saison für den DEL2-Aufsteiger Bietigheim Steelers auf und bringt reichlich internationale Erfahrung aus verschiedenen europäischen Top-Ligen mit.

Der 31-Jährige kann im Sturm als Center oder auch auf dem Flügel eingesetzt werden und hat über viele Jahre seine Scoring-Qualitäten nachgewiesen.

Der im tschechischen Metylovice geborene Erik Nemec durchlief die Nachwuchsabteilung des Traditionsclubs HC Vitkovice, wo er sich bis zum Juniorennationalspieler (41 Einsätze für Tschechien) entwickelte. Seine Profikarriere führte ihn unter anderem in die tschechische Extraliga, die erste polnische Liga, die multinationale EBEL (heute ICEHL) sowie zuletzt in die ungarische Erste Liga, wo er mit Ferencvarosi TC 2024 die Meisterschaft feiern konnte. In der Saison 2022/23 gewann er mit Cracovia Krakau den IIHF Continental Cup und war über drei Jahre hinweg einer der Topscorer des polnischen Teams mit insgesamt 105 Punkten in 147 Spielen. Auch in der Champions Hockey League sammelte Erik Nemec internationale Erfahrung. Vergangene Saison schloss sich der 31-Jährige erstmals einem deutschen Club an. Mit den Bietigheim Steelers feierte er die Oberliga-Meisterschaft und hatte als zweitbester Scorer im Team der Ellentaler maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg.

Erik Nemec gilt als spielstarker Spieler, der sich auch sehr gut körperlich behaupten kann. Je nach Bedarf kann er sowohl die Rolle eines Spielmachers, der mit einem guten Auge seine Mitspieler in Szene setzen kann, als auch in die des Vollstreckers schlüpfen. Dass er beständig auf einem hohen Niveau scoren kann, hat der Linksschütze jedenfalls schon über viele Jahre nachgewiesen. Sich selbst beschreibt der Tscheche als „guten Schlittschuhläufer mit einem harten Schuss und einem ganz anständigen Spielverständnis“. Beim Selber Headcoach sind sowohl die Erwartungshaltung gegenüber dem Neuzugang als auch die Freude über die erfolgreiche Verpflichtung sehr groß: „Erik war letzte Saison einer der Top-Spieler bei dem Team, das die Meisterschaft gewonnen hat. Ihn in der Mannschaft zu haben, wird uns einen enormen Mehrwert bringen.“