Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Vorstand des VER Selb hat sich nach ausgiebigen Gesprächen und Überlegungen dazu entschieden, Henry Thom mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Trainer der Oberliga-Mannschaft zu entbinden.

Dem 49-Jährigen wurde diese Entscheidung in einem längeren Gespräch persönlich durch die Vorstandschaft übermittelt und dargelegt. „Henry Thom, der seit dem 18. Dezember 2015 bei den Wölfen an der Bande stand, war menschlich ein absoluter Gewinn für den Verein und sportlich ein exzellenter Eishockeylehrer mit reichlich Fachwissen. Angesichts des weiter anhaltenden sportlichen Abwärtstrends sahen sich die Vereinsverantwortlichen jedoch in der Pflicht, neue Impulse auf der Trainerbank zu setzen, um das gesteckte Ziel Play-offs nicht zu gefährden“, erklären die Selber Wölfe in einer Mitteilung.



Ab sofort wird Co-Trainer Marc Thumm zusammen mit Kapitän Florian Ondruschka und Assistenz-Kapitän Lanny Gare interimsmäßig in Personalunion die Leitung der Mannschaft und der weiteren Trainingseinheiten übernehmen.