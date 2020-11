3:0-Sieg in Passau

​In der Oberliga Süd blieben die Selber Wölfe am Freitag ohne Gegentor: Der VER gewann bei den Passau Black Hawks mit 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

Im ersten Drittel schien es so, als würde nicht viel passieren. Beide Mannschaften beschnupperten sich gegenseitig, um die Schwächen kennenzulernen. Deeg hatte in der fünften Spielminute die Chance, jedoch war Ritschel nicht aus der Ruhe zu bringen und wehrte den Puck mit dem Schoner ab. Auch Weidekamp bekam die Passauer Jungs aus der Nähe zu sehen, als er mitten im Drittel die Scheibe vom Tor fernhalten musste. Rasant ging es nun weiter, die Chancen auf beiden Seiten wurden mehr. Dann wurde die inzwischen zur Routine werdende Taktik der Wölfe wieder ausgepackt. In den letzten 17 Sekunden vor Ende des ersten Abschnittes ist es Miglio, der einen Schuss von Deeg aus spitzem Winkel zum 1:0 abfälschte.

Im Mittelabschnitt waren die Gäste den Black Hawks immer eine Kufenlänge voraus. In Überzahl schlugen die Wölfe zu: Deeg und Slaventinsky bedienten Miglio so sauber, dass dieser auf 2:0 erhöhen konnte. Die Habichte versuchten nach vorne zu kommen und handelten sich kurz darauf eine weitere Strafzeit ein. Verelst spielte mit Slaventinsky den Puck zu Snetsinger und der verwandelte in der 38. Minute zum 3:0.