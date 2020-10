Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Selber Wölfe haben ihr Testspiel gegen die Icefighters Leipzig mit 8:1 (4:0, 1:0, 3:1) gewonnen. Neuzugang Marius Möchel absolvierte dabei sein erstes offizielles Spiel für den VER.

Das erste Drittel begann mit klaren Vorteilen für die Selber, die den Gästen immer wieder den Puck abnehmen konnten und einige Torschüsse gleich in den ersten Minuten generierten. Slavetinsky nutzte in der fünften Minute seine Chance, den Puck Snetsinger so geschickt zuzuspielen, dass dieser ihn am Goalie der Leipziger vorbei zum 1:0 im Netz zappeln ließ. Nur wenige Sekunden später legte Schiener bereits zum 2:0 nach. Die Wölfe ließen den Leipzigern kaum die Chance, ihre Hälfte zu verlassen, daher konnte Zimmermann in der zehnten Minute Hammerbauer so gut bedienen, dass dieser erst auf 3:0 und einige Minuten später sogar auf 4:0 erhöhte.

Im Mittelabschnitt waren es die Gäste, die die Wölfe unter Druck setzten und den Selber Goalie forderten. Die Akteure ließen auf beiden Seiten nicht locker. Nach einigen Strafzeiten auf beiden Seiten krempelten die Gastgeber die Ärmel hoch und drängten die Icefighters zurück, ließen keine Querpässe mehr zu und vereitelten einige vielversprechende Angriffe der Gäste. Kurz vor dem Ende des zweiten Drittels waren es Schiener und Slavetinsky, die den Puck auf Verelst brachten und dieser nur noch aufziehen musste, um das 5:0 zu erzielen.

Im letzten Spielabschnitt wurde das Tempo wieder angezogen. In der 51. Minute verkürze Slanina für Leipzig auf 1:5. Aber dies blieb nicht ohne Antwort von Deeg, der auf Zuspiel von Gare und Klughardt das 6:1 erzielte. Dies waren aber nicht die letzten Tore im letzten Drittel, Schiener durfte noch zum 7:1 und Hechtl zum Endstand von 8:1 einnetzen.