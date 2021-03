Lesedauer: ca. 1 Minute

​Headcoach Herbert Hohenberger, der auf Geisberger und Hirschberger verzichten musste, konnte erstmals auf Torwartz-Rückkehrer König-Kümpel zurückgreifen, der als Backup für Weidekamp auf der Bank Platz nahm. Zum Ende der Hauptrunde in der Oberliga Süd gewannen die Selber Wölfe mit 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) gegen den SC Riessersee.

Obwohl Hohenberger seine Sturmformationen wieder kräftig durcheinandergewirbelt hatte, kamen die Wölfe von Beginn an stark ins Spiel. Immer wieder setzten sie sich vor dem Gästetor fest und suchten früh den Abschluss. Nur ein Treffer ließ lange Zeit auf sich warten. Obwohl es nach Chancen unter anderem von Miculka und Deeg locker schon 3:0 hätte stehen können, brauchten die Gastgeber bis zur 20. Minute, ehe Snetsinger den Bann brach und mit einem Schlenzer Gästetorhüter Schneider erstmalig in Überzahl überwand. Verelst und Miculka hatten dem Torhüter die Sicht genommen.

Im zweiten Spielabschnitt, der geprägt von vielen Strafzeiten auf beiden Seiten war, kamen die Gäste besser in die Partie, zunächst jedoch ohne Weidekamp groß in Gefahr zu bringen. Just nachdem die Wölfe eine Überzahlsituation ungenutzt verstreichen ließen, zog Soudek knapp übers Tor und vergab den möglichen Ausgleich. Das Gäste-Powerplay wirkte gefälliger und bei einem Abschluss von Arkiomaa musste Weidekamp all sein Können aufbieten, um den ersten Treffer für den SC Riessersee zu verhindern. Effektiver waren die Gastgeber in Überzahl: Deeg überwand Schneider mit einem strammen Schuss zum 2:0.

Die Gäste kamen früh im Schlussabschnitt in Überzahl zum Anschlusstreffer, was die Wölfe aber nicht aus der Fassung brachte. Verelst zwang Schneider in der 49. Minute zu einer Glanzparade, weitere zwingende Torchancen blieben allerdings zunächst aus. Als Miculka in der 55. Minute per Bauerntrick das 3:1 besorgte, schien die Partie gelaufen. Eine lange doppelte Überzahl nutzten die Gäste zum abermaligen Anschluss. Doch die Wölfe brachten die knappe Führung über die Zeit.