Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Selber Wölfe setzten sich in der Oberliga Süd mit 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) gegen den SC Riessersee durch. Die Garmischer hatten bis dahin noch kein Spiel verloren. VER-Schlussmann Mnich feierte einen Shutout.

Beide Mannschaften starteten in ein sehr temporeiches erstes Drittel. Den Wölfen gelang es gleich zu Anfang der Partie, die Gäste richtig unter Druck zu setzen und Miglio ließ nie locker, wenn er auf das gegnerische Tor zustürmte. Allerdings wurde er in der Anfangsphase dieses Drittels immer wieder entscheidend beim Abschluss gestört. Die allgemeine Form der Wölfe hatte sich stark verbessert und in der 13. Minute war es dann soweit: Ondruschka spielte Miglio den Puck so sauber zu, dass dieser den Spielzug zum 1:0 abschloss. Nach einigen weiteren Chancen konnte Hechtl den Puck ergattern und schob ihn Klughardt zu, der nutzte seine Chance und netzte zum 2:0 ein. Nachdem Gare wegen Hakens die Strafbank drücken musste, versuchte es Riessersee in Überzahl mit allen Mitteln, allerdings vergebens, an Mnich vorbeizukommen.

Der Mittelabschnitt dieses von aggressiven Forechecks geprägten Spiels in der Netzsch-Arena, begann mit dem erneuten Versuch der Gäste, ein Tor zu erzielen. Beide Mannschaften störten sich oft gegenseitig im Aufbau und so konnten unsere Jungs erneut zuschlagen. Miglio schoss den Puck durch die Reihen der Gegner auf Deeg und der verwandelte zum 3:0 in der 23. Minute. Nach vielen Checks und noch mehr Chancen schaffte es der SC Riessersee auch in diesem Abschnitt nicht ein Tor zu erzielen.

Die ersten Chancen im Schlussdrittel zeichneten sich schon nach wenigen Sekunden für beide Mannschaften ab. Keiner schaffte es allerdings, ein Tor zu erzielen. Dann war es wiederum Miglio, der die Scheibe bekam und allein auf das Tor von Gäste-Goalie Pfeuffer zustürmte. Letzterer konnte gar nicht so schnell reagieren, wie der aus spitzem Winkel abgefeuerte Puck hinter ihm im Netz zappelte. 13 Sekunden vor Schluss erzielte Ondruschka auf Zuspiel von Deeg und Miglio in Überzahl den Endstand zum 5:0.