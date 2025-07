Lesedauer: ca. 1 Minute

Neben Michel Weidekamp wird Sebastian Scherer in der kommenden Saison das Tor der Selber Wölfe hüten. Damit geht der junge Goalie in seine zweite Profisaison in der Porzellanstadt und bleibt seiner Heimat treu.

Sebastian Scherer wurde in Selb ausgebildet, ehe es den gebürtigen Münchberger 2018 nach Bayreuth und dann nach Dresden zog, um dort seine Eishockeyausbildung weiterführen zu können. Vor Beginn der letzten Saison kehrte der damals 18-Jährige dann nach Selb zurück, um als dritter Goalie zu agieren. Er sammelte außerdem in der U20 der Selber Wölfe Juniors viel Spielpraxis. „Das Training mit der ersten Mannschaft hat mir jedoch viel weitergeholfen. Auch durch die Unterstützung meiner beiden Goalie-Kollegen Weide und Carrsy konnte ich jeden Tag etwas Neues dazulernen.“ Dass es für ihn nun eine weitere Saison in Selb weitergeht, stand für Sebastian Scherer außer Frage: „Für mich ist nie etwas anderes in Frage gekommen – ich will in meiner Heimat und bei meiner Familie bleiben, da ist Selb einfach die beste Adresse.“ Auch Wölfe Geschäftsführer Sven Gerike freut sich, den 19-Jährigen ein weiteres Jahr unter Vertrag nehmen zu können: „Wir haben uns Sebastian letztes Jahr quasi ‘nach Hause’ geholt und als dritten Torhüter in das Rudel integriert. Er hat außerdem bei der U20 mitgespielt und maßgeblich zu deren Klassenerhalt beigetragen. Für uns war es klar, dass er auch für die kommende Saison fest in den Kader eingeplant werden soll.“

„Sebastian ist hochmotiviert und will sich mit guten Leistungen im Training für Spiele empfehlen. Wir freuen uns, einen weiteren jungen Mann aus unserer Region in unser Rudel einbauen zu können und erwarten uns von ihm, dass er Michel Weidekamp tagtäglich herausfordert“, so Sven Gerike über die Vertragsverlängerung. Der Linksfänger möchte in der kommenden Saison möglichst viel spielen und sich vor allem das Vertrauen des Trainerteams erarbeiten. Er selbst sieht seine Stärken auf dem Eis in seiner Ruhe und Sicherheit. „Diese kann ich gut ausstrahlen. Neben dem Eis bin ich ein absoluter Teamplayer – egal, ob ich als Backup auf der Bank sitze oder selbst spielen kann. Ich versuche immer, positive Stimmung in die Mannschaft zu bringen, um ihr so weiterzuhelfen.“ Natürlich will er sich auch noch weiterentwickeln. „Ich möchte in der kommenden Saison an meiner Technik, meinen Schlittschuhläuferischen Fähigkeiten, der Schlägerarbeit vor allem hinter dem Tor und meiner mentalen Stärke arbeiten.“