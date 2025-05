Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit dem 25-jährigen Stürmer Sebastian Hon können die Heilbronner Falken eine weitere Vertragsverlängerung für den Kader der kommenden Saison vermelden.

Der gebürtige Darmstädter, der bereits 2019 in der DEL2 für die Falken auflief, heuerte vor der abgelaufenen Oberliga-Saison in Heilbronn an und bestritt 38 Hauptrundenspiele, ehe er zunächst verletzungsbedingt ausfiel. Der Rechtsschütze verzeichnete hierbei acht Tore und 14 Vorlagen, zu denen drei weitere Vorlagen in elf Playoff-Spielen hinzukamen.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Wir sind froh, dass mit Sebastian ein großer und schneller Spieler nächste Saison bei uns bleiben wird. Seine Verletzung Ende Januar hat ihn leider etwas ausgebremst, denn bis dato hatte er sehr gutes Eishockey gespielt. Er hat sich aber in den Playoffs wieder herangekämpft und wird topfit in die neue Saison starten.“



auf Sportdeutschland.TV 🏆 Erlebe alle 64 Spiele der Eishockey WM 2025 LIVE & ohne Abo für nur 15 Euro 🥅