​Die Vorbereitung ist abgeschlossen, die Karten werden neu gemischt. Der SC Riessersee empfängt am Donnerstag, 7. Oktober, um 20 Uhr zum Auftakt der Oberliga Süd die Starbulls Rosenheim.

Die Gäste von der Mangfall gelten als einer der großen Aufstiegsaspiranten, die neue Mannschaft der Starbulls hat einige hochkarätige Neuzugänge in ihren Reihen. Nichts desto trotz konnten die Werdenfelser ihr Heimspiel in der Vorbereitung gegen die Grün-Weißen mit 5:2 für sich entscheiden.

„Wir freuen uns und es ist uns eine Ehre, Ausrichter des ersten Oberliga Süd Eröffnungsspieles zu sein. Natürlich hoffen wir auf eine großartige Kulisse und dass unsere Zuschauer unsere Jungs über die gesamte Dauer des Spiels lautstark unterstützen. Jetzt wird es ernst. Ich bin mir sicher, dass unsere junge Mannschaft immer ihr bestes aufs Eis bringen wird. In der Vorbereitung haben sie mit einer sehr guten Einstellung hart gearbeitet. Was am Ende rauskommt, werden wir dann sehen“, betont Pana Christakakis, Geschäftsführer des SC Riessersee.

Auch der Cheftrainer des SC Riessersee, Pat Cortina, fiebert auf das Auftaktmatch hin. „Wir schauen alle auf das erste Punktspiel am Donnerstag. Wir brennen darauf, vor unseren Fans um Punkte zu kämpfen. Natürlich wollen wir einen guten Start, aber in erster Linie ist für mich das große Ganze wichtig.“

Es ist keine Floskel, dass eine Saison länger dauert und sicher noch nicht am ersten Spieltag entschieden ist. „Die Saison beginnt erst am Donnerstag und endet nicht schon am Donnerstag. Bis dahin werden sehr viele Spiele zu absolvieren sein. Wir werden zum ersten Spiel bereit sein und alles in die Waagschale werfen.“

Zweimal bereits haben sich beide Clubs in der Vorbereitung zu Testspielen getroffen und jeweils konnten die Heimteams den Sieg für sich verbuchen. „Gegen Rosenheim haben wir zweimal in der Vorbereitung gespielt und übermorgen wird es wesentlich intensiver als noch in der Preseason. Die nächsten Tage werden wir noch an der Taktik arbeiten und an der Reihenzusammenstellung arbeiten. In der Vorbereitung haben wir einiges ausprobiert und werden eventuell auch andere Reihenkombinationen am Donnerstag sehen.“

Das Heimspiel am Donnerstag gegen die Starbulls Rosenheim beginnt um 20 Uhr und wird live auf Sprade TV übertragen. Am darauffolgenden Sonntag, 10. Oktober, um 18 Uhr sind die Weiß-Blauen in Memmingen zu Gast. Auch dieses Spiel wird wie gewohnt auf Sprade TV übertragen.