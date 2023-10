Abbruch in der Oberliga Süd

​Das war ein ziemlicher Schreck in Peiting. Der EC Peiting, der eigentlich sein 50-jähriges Bestehen feiern wollte und in Jubiläumstrikots aufgelaufen war, wurde bereits nach 55 Spielsekunden aus allen Träumen geworfen.

David Diebolder, Leistungsträger beim ECP, knallte nach einem harten, aber fairen Check mit Pietsch in die Bande und blieb liegen. Als er zu krampfen begann, wurde es hektisch. Ärzte und Sanitäter leisteten Ersthilfe, die Spieler beider Mannschaften bildeten einen Sichtschutz. Diebolder kam ins Murnauer Unfallklinikum, das Spiel wurde abgebrochen. Peitings Geschäftsführer Gast gab später Entwarnung: „Er ist ansprechbar und stabil, will in einigen Wochen wieder spielen.“



Da verblassten natürlich die Resultate in den anderen Stadien. Tabellenführer Weiden kanzelte Absteiger Bayreuth ab, die Verfolger Heilbronn und Deggendorf lösten ihre Auswärtsaufgaben. Überraschend klar, wenn auch mit zwei Empty-Nettern besiegte Passau Bad Tölz.

Blue Devils Weiden – Bayreuth Tigers 10:2 (1:1, 4:0, 5:1)

Tore: Weiden: David Elsner (3), Neal Samanski (2), Luca Gläser, Nardo Nagtzaam, Kurt Davis, Vladislav Filin, Dennis Thielsch; Bayreuth: Samuel Schindler, David Stach

Lindau Islanders – Heilbronner Falken 2:4 (1:3, 1:0, 0:1)

Tore: Lindau: Matthieu Desautels, Daniel Stiefenhofer; Heilbronn: Jan Pavlu, Niklas Jentsch, Frederik Cabana, Luke Volkmann

Memmingen Indians – EV Füssen 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Tore: Memmingen: Pascal Dopatka, Denis Fominych, Edgars Homjakovs; Füssen: Julian Straub

Stuttgart Rebels – Deggendorfer SC 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Tore: Stuttgart: Petr Wiencek, Jannik Herm; Deggendorf: Sascha Maul, Lukas Miculka, Petr Stloukal, Rene Röthke

Passau Black Hawks – Tölzer Löwen 6:3 (0:1, 2:0, 4:2)

Tore: Passau: Jakub Cizek (2), Maximilian Otte, Marc Zajic, Colin Campbell, Elias Rott; Bad Tölz: Florian Kästele, Niklas Hörmann, Athanasios Fissekis

EC Peiting – SC Riessersee abgebrochen