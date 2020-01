Lesedauer: ca. 1 Minute

​Es war eine verbissene Partie, die die 1831 Zuschauer in der Donau Arena zwischen den Eisbären Regensburg und den Selber Wölfen zu sehen bekamen. Die Hausherren setzten sich in der Meisterrunde der Oberliga Süd mit 5:2 durch.

Beide Teams gaben alles, um frühzeitig in Führung zu gehen, doch Peter Holmgren auf Seiten der Eisbären und Niklas Deske bei den Selber Wölfen waren im Tor auf dem Posten. Zwölf Sekunden vor der ersten Drittelsirene war es dann aber Nikola Gajovsky, der ein überlegtes Zuspiel von Tomas Gulda zum 1:0 für die Hausherren verwertete.

Im zweiten Abschnitt erhöhten die Eisbären dann das Tempo und machten mit einem Dreifachschlag alles klar. Constantin Ontl (34.), Lukas Mühlbauer (35.) und Michail Sokolov (36.) schraubten das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe. Pavel Pisarik gelang kurz vor Drittelende der 1:4 Anschlusstreffer (40.).

Im letzten Drittel verwalteten die Eisbären das Ergebnis zunächst, kamen aber nach wenigen Minuten zu zahlreichen guten Chancen. Ein Tor sollte ihnen aber nicht gelingen, während auf der Gegenseite die Wölfe zuschlugen. Christoph Kabitzky brachte mit dem Treffer zum 2:4 (54.) wieder Spannung in die Partie, zumal die Wölfe jetzt am Drücker waren. Als Niklas Deske zugunsten eines sechsten Feldspielers die Eisfläche verließ, markierte Michail Sokolov mit seinem zweiten Treffer des Abends den 5:2-Endstand (60.). Am Sonntag gastieren die Eisbären dann beim EV Lindau.