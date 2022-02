Lesedauer: ca. 1 Minute

​Bevor es am Sonntag um 18 Uhr zum großen Oberbayernderby gegen die Starbulls Rosenheim kommt, muss der SC Riessersee am Freitag die dritte Auswärtsbegegnung in Folge in der Eishalle am Hühnerberg in Memmingen bestreiten.

Drei Auswärtsspiele bedeutet für das Team auch teils lange und weite Busfahrten quer durch den Freistaat Bayern. Der Weg führte zunächst nach Lindau, dann am Dienstag nach Weiden und zum Abschluss des „Roadtrips“ eben das Spiel bei den Indians aus Memmingen. Die Indians rangieren aktuell auf Tabellenplatz Zwei mit nur einem Zähler Rückstand auf den Klassenprimus Weiden.



Am Sonntag folgt dann das immer wieder junge Derby gegen den oberbayerischen Kontrahenten, die Starbulls Rosenheim. Und nach langer Zeit darf auch die Ostkurve wieder für die Anhänger des SC Riessersee zugänglich gemacht werden. „Darauf haben unsere Fans und wir lange warten müssen, aber jetzt können wir die Ostkurve wieder aufmachen. Wir freuen uns schon auf eine großartige Stimmung aus der Ost, das gibt unserem jungen Team ein paar Extrakörner gegen die Starbulls“, so SCR-Geschäftsführer Panagiotis Christakakis.

Vor dem Derby gegen Rosenheim wird postum Hubi Buchwieser in einer Zeremonie für seine Zeit als Spieler und auch als Jugendleiter beim SC Riessersee geehrt.