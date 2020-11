Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Verantwortlichen des SC Riessersee haben nach dem Abgang von zwei Defensivspielern zu Beginn der Woche schnell reagiert. Der DEL-erfahrene Verteidiger Tom Horschel wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Weiß-Blauen.

Der 23-Jährige hat in der vergangenen Saison 51 Spiele für die Fischtown Pinguins in der DEL bestritten und kommt für seinen Heimatclub, den EC Bad Tölz, auf knapp 100 Einsätze in der DEL2. International sammelte der Linksschütze bei der U18 WM im Jahr 2015 zusätzliche Erfahrungen.

„Tom spielt sehr körperbetont und ist ein sehr guter Skater. Über seinen Charakter und Einstellung zum Sport haben wir nur Positives gehört und in unseren Gesprächen hat sich das dann auch bestätigt. Wir freuen uns, dass der Wechsel schnell realisiert werden konnte und er unseren Kader damit verstärkt“, so SCR-Geschäftsführer Pana Christakakis.