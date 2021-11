Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der SC Riessersee hat den jungen deutschen Verteidiger Filip Hadamczik unter Vertrag genommen. Die beiden vergangenen Jahre verbrachte der Enkel des ehemaligen tschechischen Nationaltrainers Alois Hadamczik bei den Blue Devils Weiden. Verletzungsbedingt konnte er dort jedoch nur zwölf Spiele absolvieren.

Zu Beginn dieser Saison verschlug es den 21-Jährigen mit einem Tryout-Vertrag in die DEL2 zu den Heilbronner Falken. Nach sieben Einsätzen folgt nun der Wechsel zum SC Riessersee nach Garmisch-Partenkirchen: „Ich freue mich, dass der Wechsel geklappt hat. Nachdem der Tryout in Heilbronn beendet wurde, bestand auf beiden Seiten großes Interesse aneinander. Ich sehe in Garmisch-Partenkirchen die besten Chancen, um in meiner Karriere den nächsten Schritt zu gehen. Die Organisation genießt einen guten Ruf bei der Entwicklung junger, talentierter Spieler und das ist aktuell das Wichtigste für mich“, so Filip Hadamczik zu seinem Wechsel in die Marktgemeinde.



Hadamczik begann das Eishockeyspielen in seiner Heimatstadt Opava. Beim heimischen Drittligisten durchlief er bis zu U16 die Nachwuchsakademie. Es folgte ein Wechsel zum U16-Team der Växjö Lakers in die erste schwedische U16-Liga. Nach zehn Partien in der U16 und sieben Partien in der U18 der Schweden folgte der Wechsel zurück nach Tschechien. Beim Hauptstadtklub Sparta Prag verbrachte Hadamczik knapp eineinhalb Jahre im U16- und U18-Team und erzielte dort in 52 Partien 18 Punkte – es folgten zehn Partien für die tschechischen Jugendauswahlen. Anschließend führte es den Cousin des Kölner-Haie-Profis Marcel Barinka in die Red-Bull-Akademie nach Salzburg. In seinem ersten Jahr für die Salzburger U18-Auswahl brachte es der 1,81 Meter große und 76 Kilogramm schwere Verteidiger dort auf 26 Punkte in 40 Partien, bei einer Plus-Minus Statistik von +38. Knapp zweieinhalb Jahre blieb er dort, bevor er Anfang 2020 bei den Blue Devils seinen ersten Profivertrag unterschrieb.

Headcoach Pat Cortina freut sich, einen weiteren Verteidiger im Kader zu haben: „Filip kommt aus einer Eishockeyfamilie. Er ist ein junger Spieler, der besser werden möchte und das passt zu unserer Strategie, junge Spieler entwickeln zu wollen. Ich denke, er wird uns weiterhelfen.“