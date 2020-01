Lesedauer: ca. 1 Minute

​Trotz guter Leistung gegen die Spitzenclubs aus Deggendorf und Memmingen am vergangenen Wochenende, gab es am Ende nur wenig Zählbares für den SC Riessersee.

Lediglich ein Punkt wurde auf der Habenseite gutgeschrieben. Korrigiert werden kann das am kommenden Wochenende. Gegen Weiden und auch gegen die direkte Konkurrenz aus Peiting sollen wieder Punkte auf das Konto kommen. Bevor es am Sonntag zum Derby im Pfaffenwinkel geht, sind die Blue Devils Weiden am Freitag in Garmisch-Partenkirchen zu Gast. Spielbeginn ist um 20 Uhr, das Spiel steht unter dem Motto „Blaulichttag“.

SCR-Geschäftsführer Panagiotis Christakakis: „Wir möchten mit unserer Aktion den unzähligen ehrenamtlichen Helfern in Garmisch-Partenkirchen und Umgebung einfach Danke sagen und laden sie zu unserem Heimspiel am Freitag gegen Weiden herzlich ein.“ Die „Blaulichtorganisationen“ müssen sich vorab per E-Mail ([email protected]) anmelden und die Anzahl der gewünschten Freikarten angeben.