Lesedauer: ca. 1 Minute

​Am Freitag ist der EV Füssen zum zweiten Mal in Garmisch-Partenkirchen zum Altmeisterduell mit dem SC Riessersee zu Gast. Das erste Spiel konnten die Weiß-Blauen mit 3:2 nach Penaltyschießen für sich entscheiden.

Das letzte Spiel vor Heiligabend beginnt wie gewohnt um 20 Uhr. Nur zwei Tage später treffen sich die Clubs erneut, dann kommt es zum Spiel in Füssen, welches 18 Uhr beginnen wird.

George Kink zum bevorstehenden Wochenende: „Der Spielplan will es so, dass wir zweimal hintereinander auf den EV Füssen treffen. Diese Back to back Spiele erinnern gewaltig an die Play-offs und es wird intensiv. Natürlich wollen wir vor Weihnachten nochmal Punkte einfahren und uns zum Fest belohnen. Wie unser Kader aussieht, können wir jetzt noch nicht abschätzen. Eines ist aber klar. Egal wer am Ende auf dem Eis steht, unsere Jungs geben alles. Sie sind sehr Charakterstark und geben niemals auf. Das sind wichtige Eigenschaften.“

Am 2. Weihnachtsfeiertag spielt der SC Riessersee um 18 Uhr daheim gegen den ERC Sonthofen. Nach dem ersten Treffer der Weiß-Blauen startet erstmalig im Olympia-Eissportzentrum der Teddy Bear Toss. SCR-Geschäftsführer Panagiotis Christakakis: „Am 2. Weihnachtsfeiertag wollen wir die Hilfsorganisation Humedica mit einer besonderen Charity-Aktion unterstützen. Diese Organisation setzt sich für notleidende Kinder auf der ganzen Welt ein. Sobald unsere Mannschaft das erste Tor erzielt, werden für einen guten Zweck Teddy-Bären und andere Plüschtiere von den Zuschauern aufs Eis geworfen.“