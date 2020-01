Derby am Wochenende

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach dem letzten Wochenende steht der SC Riessersee auf dem sechsten Platz der Oberliga Süd. Der Sieg nach Penaltyschießen gegen Weiden und die Derbyniederlage in Peiting bringen den SCR auf 59 Zähler.

Um die Platzierung zu festigen, ist es am kommenden Wochenende wichtig, Punkte auf die Habenseite zu bekommen. Zwei Aufgaben haben die Weiß-Blauen zu bewältigen. Am Freitag sind die Lindau Islanders um 20 Uhr im Olympia-Eissportzentrum zu Gast. Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Lindauer ist Ales Kranjc, der ehemalige slowenische Nationalspieler spielte bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen für sein Land. Am Sonntag kommt es dann um 17 Uhr zum nächsten oberbayerischen Derby – gegen die Starbulls Rosenheim.

Trainer George Kink: „Wir kommen langsam in die entscheidende Phase der Meisterrunde. Unsere Mannschaft ist jung, da sind auch solche Spiele wie gegen Weiden möglich. Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir mit möglichst vielen einheimischen Spielern die Saison spielen. Für die jungen Spieler ist es auch ein Lernprozess konstante Leistungen zu zeigen, geduldig gegen einen Gegner zu spielen und dabei die Fehlerquote gering zu halten. Nur in solchen Spielen können sie auch die Erfahrungen sammeln, die schon unsere arrivierten Spieler wie Florian Vollmer oder Uli Maurer haben.“